Tras críticas a Cosse por gastos en Antel, FA advierte “injerencia” del gobierno

Pese a la competencia interna por la Intendencia de Montevideo, los candidatos del Frente Amplio asumieron una postura única frente a las críticas del gobierno sobre la gestión de los fondos públicos realizara por los gobiernos de izquierda. Los tres competidores –Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar– insistieron en los últimos días en la idea de que el Poder Ejecutivo está "interviniendo" en la campaña electoral rumbo a las departamentales del próximo 27 de setiembre, para las que el FA corre con una amplia ventaja, según los datos de intención de voto de las principales consultoras.

Quien fue más contundente en su acusación fue la ingeniera Cosse, quien señaló este jueves en una rueda de prensa que "por alguna razón" el gobierno no quiere que sea la próxima intendenta de Montevideo. Las declaraciones de la candidata se dieron horas después de que El Observador informara el gasto en publicidad del ente estatal durante los últimos tres períodos, en los que se destinó un total de US$ 194 millones para ese rubro.

Además, fue en los años en los que Cosse ejerció como presidenta (2010-2014) en que se gastó más por concepto de publicidad y propaganda. La ingeniera destinó US$ 91 millones a publicidad y casi que duplicó lo invertido por su antecesora, María Simón (US$ 48 millones). El monto también fue sensiblemente mayor si se lo compara con lo gastado por su predecesor, Andrés Tolosa (US$ 56 millones).

Pese a que los datos surgieron de un pedido de acceso a la información –certificados por la consultora Price Waterhouse Coopers–, la candidata se refirió a ellos como "fake news".

Diego Battiste

El diputado del Partido Socialista (PS) –sector que apoya la candidatura de Cosse– Gonzalo Civila dijo a El Observador que hay una "intención muy marcada y grosera" del Poder Ejecutivo de "participar en la campaña". El legislador, que además es secretario general del PS, defendió la gestión de la ingeniera al frente de Antel y afirmó que el gobierno "no comparte" las orientaciones que tuvieron las políticas públicas bajo los gobiernos del Frente Amplio.

"La ideología de quienes atacan es una que sostiene que por definición el Estado es ineficiente y tiene que ser sustituido en todos los ámbitos posibles por privados", señaló.

El nuevo presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo este jueves a El Observador que los montos destinados a publicidad "no se vieron reflejados en los números de la compañía". "La inversión en auspicios, marketing, publicidad y eventos debió haberse reflejado –y no es el caso–, en mayores ventas, nuevos números de clientes, mayor penetración de celular o en los resultados económicos de la compañía en cada año".

Cosse le respondió y sostuvo que lo "invertido" en publicidad generó que la empresa obtuviera "US$ 4.600 millones en cinco años y que aportara a Rentas Generales entre US$ 1.000 millones y US$ 2.500 millones". "O sea que al Estado volvió, así nomás, US$ 3.400 millones. Equivale a 2.266 escuelas de tiempo completo o a 85 hospitales. Así que fue una excelente inversión".

Para Civila, el gobierno no quiere a Cosse como intendenta por su "firmeza política" y "capacidad de tomar decisiones". "Expresa una orientación, un rumbo y queda claro que es una mujer decidida y con capacidad de hacer cosas. Lamentablemente, en la campaña electoral hay actores que no piensan en qué es lo mejor para el departamento sino para los intereses de su partido", apuntó.

Aunque considera que hay una "insistencia" con la exministra de Industria, el secretario general del PS sostuvo que la "injerencia" es "general respecto al Frente Amplio".

Mientras que Villar se recupera de un preinfarto en su casa, Martínez fue consultado sobre este tema en una rueda de prensa el jueves, donde coincidió en que hay una intención del gobierno en incidir en la campaña electoral.

Camilo dos Santos

"Se están haciendo cuestiones y medidas que generan suspicacia. El gobierno tiene todo su derecho a hacer lo que entienda. Pero uno dice: ¡Justo ahora!", señaló. Y agregó que el gobierno tiene que "centrarse" en "gobernar" y "no estar demasiado pendiente en lo que pasó y pasa con el Frente Amplio".

"Su deber fundamental es gobernar para todos los uruguayos y mirar un poco menos en tratar de buscar excusas y un culpable", dijo.

El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, defendió la inversión de Antel en publicidad y sostuvo que la empresa fue una de las "aportantes principales al Estado". García, que apoya la candidatura de Martínez, también fue ministro de Economía y Finanzas entre 2008 y 2010. "Parecería, insólitamente, que el presidente de Antel ahora se introduce en la campaña electoral", señaló a El Observador.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP) también cargó contra el gobierno y apuntó a Gurméndez, luego de que el presidente de Antel defendiera su decisión de levantar la reserva respecto a una serie de datos e indicadores de la empresa pública, que hasta el momento permanecían en reserva.



Para eso que directamente hagan las sesiones de directorio de Antel con los directores Movistar y Claro.



De esta manera saben directamente, de primera mano, la estrategia de publicidad de su competidor(Antel).



Ah no, cierto ¿ya están en el directorio de Antel y la Ursec? https://t.co/HXvWnuQ7No — MPP 609 (@MPP609) September 3, 2020



Charles Carrera, senador del MPP, dijo a El Observador que "sin lugar a dudas" hay una "injerencia del gobierno nacional en la campaña".

El pasado 28 de agosto el legislador también se había manifestado en ese sentido. Esa vez, fue luego de que El País diera a conocer una serie de denuncias penales realizadas por ASSE por supuestas irregularidades en los hospitales públicos, entre ellos el Maciel, mientras Villar fue su director (2012-2019). El MPP, que para las nacionales apoyó la precandidatura de Cosse, es uno de los sectores que impulsa a Villar como intendente de Montevideo.





Preocupantes las operaciones de enchastre del gobierno; juegan abiertamente apoyando a su candidata ensuciando al candidato del @Frente_Amplio, @alvillar. ¿Tanto miedo les da que llegue al sillón municipal? https://t.co/zfb5iMwAYc — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 28, 2020



El neurocirujano pidió al gobierno a finales de agosto que cortara su "show mediático que busca incidir en la elección".