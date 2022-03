Tras investigación de urgencia, Ministerio del Interior reitera que operativo en cancha de Progreso fue "de rutina"

El Ministerio del Interior concluyó la investigación de los hechos sucedidos el viernes 25 de marzo en el Parque Abraham Paladino del Club Progreso, y ratificó que el operativo realizado en la tienda oficial del equipo "fue de rutina y como se hace en todos los espectáculos deportivos", en busca de "armas, drogas o elementos prohibidos", según un comunicado publicado este martes.

De esta forma, el Ministerio del Interior mantiene la versión que planteó cuando apenas se conoció la situación.

El hecho ocurrió cuando el encargado de la tienda, Daniel Nusa, ingresó al recinto para colocar la mercadería para el local. Nusa relató a M24 que en una primera instancia no lo querían dejar pasar por tener una bandera del Sí a la derogación de la LUC en el auto.

Mientras ordenaba los insumos de la tienda, un oficial de policía le dijo que debían hacer una requisa en busca de contenido político, algo que el encargado sostiene también le dijeron a un integrante de la comisión de Seguridad de Progreso.

"Se descarta de plano que el procedimiento realizado haya sido un control en busca de elementos de apoyo a la campaña por el Sí", contradice la secretaría de Estado en el texto difundido.

Según la cartera, este control se realiza tanto al público como a los proveedores, como en este caso la tienda del club. "En este caso particular el control se realizó dentro de la tienda oficial, ya que el encargado de ésta llegó con el operativo policial montado y descargó e ingresó los bultos al local sin que se lo pudiera revistar antes", continúa el comunicado.

La camiseta de Tabaré

El Ministerio negó que se haya prohibido el ingreso a hinchas con la camiseta de Tabaré Vázquez, como también sostuvo Nusa.

Estela Giordano, de la comisión de Socios de Progreso, denunció en entrevista a MVD Noticias (TV Ciudad) que una mujer policía no la dejó ingresar en primera instancia a la cancha porque tenía una camiseta con la cara de Vázquez y "era de política", a lo que ella respondió que era la camiseta de su equipo, versión que coincide con el relato del encargado de la tienda. La Asociación Uruguaya de Fútbol le habilitó a Progreso utilizar esa camiseta como oficial en 2021.

La policía llamó a uno de sus compañeros, quien permitió el acceso de Giordano. A pesar de que para ella "fue un hecho sin relevancia", la integrante de la comisión denunció que se quitaron tapabocas del Sí y pañuelos violetas alusivos al feminismo en el ingreso.

"Tengo 48 años, he ido a la cancha siempre, nunca viví una situación que no me quisieran dejar entrar con una camiseta de Tabaré Vázquez", criticó Giordano, quien cree que el Ministerio del Interior tuvo "otra orden" distinta a los "procedimientos habituales", y que fue "algo personal" con Progreso.