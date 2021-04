Tras la explosión de precios, llegó la volatilidad al mercado de los granos

El mercado de granos siguió en ebullición hasta este lunes en Chicago, rompió nuevos récords tras ocho años y permitió a los productores vender la soja a US$ 540 por tonelada, pero finalmente terminan la semana vendiendo en torno a US$ 520, mientras que ya hay opciones por la soja a sembrarse el próximo año en las que se llegaron a ofrecer más de US$ 450 para cerrar sobre US$ 446.

Esa volatilidad para la soja también se ha expresado en los valores para trigo y maíz, que han tenido cotizaciones que parecían encaminarse a los US$ 300 por tonelada, pero que a mediados de semana se fueron moderando para ubicarse sobre los US$ 250. Esta referencia del trigo en Chicago para diciembre es la que se aplica para la cebada en Uruguay, cultivo que va rumbo a un aumento de área, tanto por el buen precio de esta cebada para malteo como por la seguridad y favorables condiciones que existen también para la cebada para exportación a China. También se viene un aumento en el área de colza, ya que el impulso del alto precio de los aceites en el mundo lleva a referencias cercanas a US$ 500 por tonelada de la oleaginosa de invierno. Para el maíz, las cotizaciones locales se mantienen sobre los US$ 230 por tonelada puesto en destino, referencia de precios que es la del pico de la cosecha y que puede tener margen para subir, particularmente a partir del fuerte aumento del precio de la leche al productor que anunció Conaprole el miércoles, que abre una perspectiva de mayor inversión en alimentación del ganado. EO Abril favorable en las chacras En el plano productivo ha sido un mes de abril tremendamente favorable, con días sin frío intenso y con sol, que permitió que tras las lluvias tardías los cultivos se recuperaran y que quienes ya tienen chacras prontas estén cosechando a todo ritmo. La zafra de arroz ya está casi terminada y la de soja cobra un fuerte ritmo, que se verá interrumpido por lluvias pronosticadas para la semana próxima. Uruguay estará celebrando un rendimiento récord en el caso del arroz, que se estima superará los 9.000 kilos por hectárea y una cosecha de soja que puede superar los 2.000 kilos por hectárea y, por lo tanto, considerando los contratiempos que hubo durante el ciclo productivo de verano en lo climático, puede considerarse como una productividad al menos satisfactoria. Leé también La cosecha de arroz se acerca un récord de rendimiento y se ha vendido el 25% de la nueva zafra Así transcurrió otra semana ganada para una agricultura que está a todo ritmo de cosecha y siembra, otra semana que marca un récord de precios, pero que cierra por debajo de esos máximos abriendo la interrogante respecto a si los precios actuales serán sostenibles a lo largo del mes de mayo. Juan Samuelle Cosecha de soja en campos de Canelones.