Tras la molestia de Tabárez, la selección recupera a un De La Cruz picante para la próxima triple fecha de Eliminatorias

Nicolás de la Cruz no participó de la triple fecha de Eliminatorias que se jugó este mes porque tenía una lesión. Si bien ya se había recuperado para el último partido de la selección, el 9 de setiembre ante Ecuador, el técnico Óscar Tabárez no lo convocó aunque estaba en la lista de reservados.

La buena noticia para la celeste es que el futbolista volvió a jugar en River Plate argentino con un nivel muy alto. Este miércoles marcó el primer gol de su equipo que venció 4-1 a Newell's Old Boys por el torneo argentino.

La prensa deportiva de Argentina lo catalogó como uno de los mejores jugadores de la cancha y el diario Olé calificó su actuación con 7 puntos: "Abrió el partido con un derechazo cruzado potente y preciso. A lo Carlos Sánchez. Se desentendió de incomodar a Scocco en el 1-1. Participó en el jugadón del 3-1", valoró el periodista.

De la Cruz sufrió durante la Copa América una sobrecarga muscular que lo dejó afuera del plantel celeste que jugó el último partido contra Colombia, después de ser titular en los cuatro juegos anteriores. Luego no volvió a la selección.

Alejandro Pagni / AFP De la Cruz en River Plate

El 24 de agosto, tres días antes de que Uruguay confirmara a los convocados para la triple fecha, River publicó en redes sociales un parte médico sobre la situación sanitaria de De la Cruz: "fatiga muscular en psoas izquierdo".

Previo al partido con Ecuador por las Eliminatorias, De La Cruz fue titular en River frente a Independiente y Tabárez no ocultó su sorpresa: "Creo que estamos en condiciones de afrontar el partido con Ecuador. De La Cruz es un jugador importante, da la talla, pero no creo en los salvadores, entonces no queremos forzar las cosas, y la idea que teníamos es que estaba inhabilitado para jugar. Me sorprendió un poquito que jugara hoy", expresó en conferencia de prensa.

AFP

Óscar Tabárez

De La Cruz disputó cinco partidos en la selección en lo que va de 2021. Ingresó desde el banco contra Venezuela el 8 de junio por Eliminatorias y fue titular en los primeros cuatro partidos de la Copa América, contra Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay.

Este viernes faltarán 20 días para el primer partido de la triple jornada de octubre, fecha límite que suele tomarse Tabárez para brindar la lista de jugadores reservados del exterior. Uruguay jugará el jueves 7 contra Colombia en el Gran Parque Central, el domingo 10 frente a Argentina en el estadio Monumental y el jueves 14 ante Brasil en el Arena da Amazonia.

Triple fecha

Fecha 11

Jueves 7

Uruguay-Colombia

Perú-Chile

Venezuela-Brasil

Paraguay-Argentina

Ecuador-Bolivia

Fecha 5

Domingo 10

Colombia-Brasil

Venezuela-Ecuador

Bolivia-Perú

Argentina-Uruguay

Chile-Paraguay

Fecha 12

Jueves 14

Colombia-Ecuador

Brasil-Uruguay

Bolivia-Paraguay

Argentina-Perú

Chile-Venezuela

Así está la tabla de posiciones: