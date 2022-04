Tras marcha atrás, blancos de Canelones analizan qué hacer con edil que dio su voto a Orsi

La expresión del presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, fue elocuente. "Queda la pelota en la cancha de Canelones", dijo este lunes luego de la reunión del órgano partidario en el se trató el caso del representante canario Juan López, el edil que levantó la mano y le dio el voto que necesitaba el Frente Amplio para aprobar un préstamo destinado a obras e infraestructura.

A tres semanas de la tormenta política, que en un principio había llevado a los blancos a anunciar en cuestión de horas su desvinculación del partido –a través de una renuncia prometida de la que después López se arrepintió–, el Partido Nacional ahora tramitará el tema por los carriles orgánicos y deja en manos de los propios nacionalistas de Canelones la resolución sobre el futuro del edil.

Sin embargo, la departamental de Canelones del Partido Nacional todavía no resolvió qué pasos dará y cómo tramitará el asunto que ha tenido varias idas y venidas en las últimas semanas. "Estamos tratando de alinear el tema con la bancada de ediles y con los referentes partidarios", comentó a El Observador el presidente de la departamental canaria Fernando Bardecio.

Tanto con dirigentes locales como con representantes nacionales de la colectividad blanca analizarán el tema y desde la departamental estiman que, a más tardar, en la tarde del martes habrá una definición de cómo continuar. Recién allí realizarán valoraciones públicas al respecto e informarán la hoja de ruta.

El Observador quiso conversar también con el edil en cuestión, pero López prefirió no hacer comentarios hasta no tener claro cuál será la resolución que tome el partido. De todos modos, ratificó su voluntad de ser recibido por el directorio para explicar sus razones que lo llevaron a darle el voto clave a la administración de Yamandú Orsi y dijo que, mientras tanto, continúa trabajando en sus funciones públicas.

El caso explotó el 5 de abril cuando López le dio a la bancada oficialista el único voto que necesitaba para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones. Al día siguiente, Alianza Nacional expulsó del sector al edil blanco y desde el Partido Nacional también se lo empujó a renunciar.

"Los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido, no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad. Somos un partido de hombres libres, pero somos un partido de hombres responsables", declaró Iturralde aquel día, luego de decir que López no pertenecía más a la colectividad blanca.

Si bien en un principio López estaba dispuesto a hacerlo y así lo acordó de palabra con Iturralde –en un contexto en el que se lo acusaba desde "traidor" hasta "pobre diablo"–, cuando se le solicitó la carta de renuncia el edil se mostró arrepentido y señaló que no había hecho nada "malo".

Este lunes el presidente del directorio nacionalista volvió a señalar que López cambió de opinión y que por eso había retirado su propia dimisión.

Pero a diferencia de unas semanas atrás, en las que señaló que el Partido Nacional era "un partido de hombres responsables" y que no era "apropiado" que López continuara siendo parte de las filas nacionalistas, este lunes Iturralde dijo que el directorio no juzgará a López mientras el asunto no sea planteado por alguno de estos dos organismos. "Las consecuencias tienen que canalizarse a través de los organismos departamentales, que son los que plantearán el tema en su momento. No vamos a juzgarlo en tanto este tema no sea planteado", añadió.

"No tenemos ningún planteo ni de la bancada de ediles ni de la Departamental de Canelones" para su desvinculación, continuó Iturralde.

Tanto dentro como a la salida de la reunión, el presidente del Directorio sostuvo que lo que cambió el escenario fue la decisión de López de no presentar renuncia.

Consultado acerca de si salir a anunciar la desvinculación fue una decisión precipitada, Iturralde expresó en rueda de prensa que no había habido un apresuramiento porque los datos que tenían "era que iba a renunciar", algo que había sido dialogado luego de una larga conversación entre el presidente del directorio blanco y el edil.

Pese a que Iturralde ha remarcado que nunca hubo una resolución suya o del partido para desvincular a López, algunos dirigentes manifestaron su desconformidad con las formas en las que se trató el asunto y plantearon en la interna que lo que correspondía era analizar el tema en los carriles correspondientes de la orgánica.

En esa línea, los diputados de Canelones Javier Radiccioni y Emiliano Metediera se negaron a participar de la conferencia –de la que sí participaron otros diputados canarios, como Alfonso Lereté y Álvaro Dastugue– donde se anunció la salida de López, algo que finalmente no se concretó. “Yo dije que estoy de acuerdo con que hay que expulsarlo. Pero no estábamos de acuerdo con las formas”, dijo Radiccioni a El Observador. “Después pasa lo que pasó. Que primero renunciaba, pero después no”, agregó.

Al día siguiente, Iturralde convocó a una reunión por Zoom para comunicar cómo se había actuado y para informar que López finalmente había decidido no renunciar. En esa instancia, algunos integrantes del Directorio plantearon su sorpresa por cómo se comunicó la decisión y llamaron a llevar adelante un proceso "con todas las garantías para el edil", de estudiar con detenimiento las circunstancias de su voto –por ejemplo, corroborar si la departamental había declarado el tema de asunto político, o si la bancada había acordado unidad de acción–, y analizar qué sanción corresponde en caso de que así fuera.

Entre los que se expresaron en ese sentido, cada uno con sus matices, estuvieron el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla; el diputado de Canelones Sebastián Andújar, la edila María Eugenia Elso y la dirigente Graciela Guido, según informó El Observador.

Horas después, la vicepresidenta Beatriz Argimón llamó a "respetar y seguir" los procesos previstos para casos como el de López. "Hay instancias que seguramente se transiten todavía y me parece que es lo mejor porque, en un partido donde la libertad es tan importante, escuchar es una herramienta que no debemos perder de vista para tomar decisiones", sostuvo.

Por su parte, el intendente de Durazno y dirigente de Aire Fresco, Carmelo Vidalín, cuestionó que se hiciera "una tormenta" por el voto díscolo y admitió que el accionar de Orsi es una práctica habitual en política. “¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho?”, dijo Vidalín, que hasta preguntó si el Poder Ejecutivo no había recurrido a negociaciones similares. “Queremos sancionar a un edil. Perdón, yo creo que ha habido y se van a dar otras situaciones que van a ser duras, difíciles, crueles. Antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia”, añadió.