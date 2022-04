Directorio blanco da marcha atrás y no expulsa a edil que votó fideicomiso de Orsi

El Partido Nacional dio marcha atrás y no desvinculará de la fuerza política a Juan López, el edil de Canelones que le dio a la Intendencia de Canelones el voto que necesitaba para aprobar un préstamo para realizar obras.

Inicialmente el presidente del directorio, Pablo Iturralde, había dicho que el edil sería desvinculado (López había presentado renuncia pero luego la retiró) pero tras varios planteos cuestionando esta decisión, el directorio volvió a analizar el tema y ahora le pasó la pelota a la departamental de Canelones del Partido Nacional.

"Queda la pelota en la cancha de Canelones", expresó el presidente del directorio blanco.

El fideicomiso de US$ 44 millones para Canelones fue votado el 5 de abril con el voto de López, el único que necesitaba la bancada frenteamplista para aprobar el endeudamiento. Un día después, el edil blanco fue expulsado de su sector, Alianza Nacional, y el Partido Nacional pidió su renuncia. "No pertenece más al PN", dijo Iturralde en una rueda de prensa realizada ese 6 de abril.

"Los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido, no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad. Somos un partido de hombres libres, pero somos un partido de hombres responsables”, señaló Iturralde aquel día.

Sin embargo, este lunes el presidente del directorio nacionalista explicó que López "ha cambiado de opinión", y retiró su propio pedido de renunciar a la fuerza política. Además, aseguró que el edil quiere dialogar con distintas autoridades partidarias.

"No tenemos ningún planteo ni de la bancada de ediles ni de la Departamental de Canelones" para su desvinculación, continuó Iturralde, quien agregó que el directorio nacionalista no juzgará a López mientras el asunto no sea planteado por alguno de estos dos organismos.

Consultado acerca de si el salir a anunciar su desvinculación fue una decisión apresurada, Iturralde expresó: "No nos apresuramos, los datos que teníamos era que iba a renunciar", hecho que además el presidente nacionalista acordó con López tras un "diálogo largo" entre ambos, detalló.