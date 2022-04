Orsi consiguió fideicomiso de US$ 44 millones con voto favorable de edil blanco

La Junta Departamental de Canelones aprobó por mayoría especial este martes una nueva línea de crédito por hasta US$ 44 millones a la comuna dirigida por el frenteamplista Yamandú Orsi. El voto en discordia fue el del edil Juan López, integrante de la lista 400 del Partido Nacional en Canelones.

El Frente Amplio requería captar al menos un voto en la oposición para conseguir la mayoría de dos tercios. El proyecto presentado a la Junta en la tarde de este lunes y aprobado en 24 horas por el oficialismo canario reeditó la discusión desencadenada el año pasado, cuando Orsi planteó un financiamiento por hasta US$ 80 millones que fracasó en el legislativo de Canelones.

En aquella fecha, las jerarquías de la comuna denunciaron "presiones" desde la Torre Ejecutiva, a partir de llamadas del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de las que dieron cuenta los propios ediles blancos y colorados.

El fideicomiso, cuyos detalles fueron compartidos a El Observador, está dividido en tres partes: obras de consolidación barrial (con un costo máximo de US$ 30 millones), mantenimiento de los espacios públicos (US$ 13 millones) y adquisición de vehículos para el traslado de personas con discapacidad (US$ 1 millón).

Desde la oposición criticaron con dureza los plazos de la discusión, que resolvió en 24 horas una herramienta que impactará en las cuentas de las futuras cuatro administraciones de la Intendencia de Canelones.

"Es vergonzoso de un hombre que quiere ser presidente (Orsi) y de un edil que se vende no sé a qué precio", acusó el edil de la lista 33, Alejandro Repetto, del sector que responde al diputado Sebastián Andújar.