Tras reclamo de Cancillería, Cepal mantiene cifras pero amplía informe económico sobre Uruguay

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantiene las cifras del informe especial en el que Uruguay figura como uno de los países de América Latina que menos porcentaje de su PBI destinó (0,7%) para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, pero lo reeditará para ampliar su contenido.

La decisión fue anunciada este miércoles por Alicia Bárcena, la secretaria general de la Cepal, durante la ronda de preguntas y respuestas de la presentación virtual del séptimo informe del organismo sobre la pandemia, de la que participó El Observador.

"Quiero decirle al presidente (Luis Lacalle Pou), al gobierno que nosotros nos basamos en cifras oficiales, no vamos a hacer esa corrección de cifras, lo que sí tenemos es una interpretación mucho más amplia de lo que a veces el dato duro puede reflejar", dijo Bárcena.

A pedido del presidente Lacalle Pou, quien dijo que la Cepal "se equivoca" en el informe, el canciller Franciso Bustillo se puso en contacto con Bárcena para que la Cepal "reviera" lo publicado. "Ella me reconoció que efectivamente el propio informe de la Cepal daba pie para interpretaciones que no correspondían, y en esa medida ella me dijo que se iba a incorporar elementos tales para reflejar debidamente lo que es la situación del país", contó este martes el ministro de Relaciones Exteriores.

"Lo que sí tenemos que decir es que en el caso de Uruguay estamos hablando de un país que tiene una historia en materia de acceso a la salud, que tiene el gran respaldo de contar con unos de los regímenes de bienestar más avanzados de la región. Creo que es un tema que el informe aborda, quizás no con la suficiente profundidad y en ese sentido sí, hemos reeditado el informe pero no las cifras, las cifras son lo que son", planteó Bárcena, que aclaró que los números en los que se basó fueron publicados por el gobierno uruguayo.

La secretaria general de la Cepal dijo que deben ser reconocidos Uruguay, Costa Rica y Cuba, tres países que cuentan con "los regímenes de bienestar más avanzados" de la región y que "han tenido una gestión expedita y oportuna" de la emergencia sanitaria por covid-19.

En ese sentido, subrayó que no es una "mala noticia" que Uruguay haya invertido menos en comparación a otros países, sino que hay que "poner las cifras en el contexto histórico, institucional" del país. "No es negativo que Uruguay no invierta como lo tienen que hacer otros países con brechas mucho mayores", apuntó más adelante.

Bárcena destacó la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) como un "muy acertado aprovechamiento de las capacidades que tiene el país" y también elogió otras herramientas preexistentes como la cobertura sanitaria universal, la Tarjeta Uruguay Social, el sistema de seguro de desempleo, las bajas cifras de trabajo informal en comparación a la región (13%). "Hay que ponderar toda esta información y más bien interpretarla adecuadamente", dijo.

Por otra parte, Bárcena recordó que el gobierno también destinó "grandes montos" de dinero –en el entorno de 4,5% del PIB– en garantías estatales para empresas.

Antes de que Bustillo contactara a Bárcena, varios dirigentes opositores habían cuestionado al gobierno basándose en el informe de la Cepal. Uno de ellos fue el senador Mario Bergara, quien señaló que el gobierno de Lacalle Pou hizo "el esfuerzo más bajo de toda América Latina" para contener el impacto socioeconómico de la pandemia.

El legislador frenteamplista volvió sobre el tema este miércoles, luego de que Bárcena recordara que la Cepal se basó en las cifras oficiales de Uruguay para elaborar el informe. "Para interpretarlas, (la secretaria general) enfatiza las fortalezas heredadas del Uruguay. Una vez más el gobierno es contradictorio en el relato: ¿Uruguay con fortalezas o un país en ruinas?", escribió en Twitter.