Tras reunirse con Lacalle, Cosse accede a renegociar con blancos el préstamo millonario del BID

La intendenta Carolina Cosse golpeó el tablero este martes al poner sobre la mesa una alternativa que reabre la puerta a la negociación con los ediles del Partido Nacional. La propuesta llegó a las pocas horas de su conversación con el presidente Luis Lacalle Pou en su despacho de la Torre Ejecutiva, y marca la cancha para un proceso que parecía desvanecerse ante el posicionamiento de filas opositoras.

El planteo de la IM accede por primera vez en meses de discusión –aunque lo hace parcialmente– a un planteo de la oposición. Y llega para revertir un escenario que parecía adverso y enfilaba hacia el fracaso.

Pasaron 15 días desde que la bancada de los blancos le propusiera a la intendenta Carolina Cosse cambios al préstamo de US$ 70 millones acordado con el BID. Solicitaban quitar US$ 12,5 millones al componente de limpieza –que abarca más de la mitad del crédito– para ubicarlos en obras de saneamiento, sin comprometer financiamiento a largo plazo para intervenciones rápidamente fungibles.

En el medio, la Intendencia de Montevideo (IM) envió el proyecto a la Junta Departamental, sin cambios al texto. "Le habíamos pedido a la intendenta que nos diera una respuesta antes de mandarlo a la Junta, por lo cual entendimos que la respuesta era negativa", explicó a El Observador el coordinador de la bancada blanca, Rafael Seijas. Desde la comuna entienden en cambio que no hay margen para modificar las condiciones zanjadas por un directorio en Washington sin perder un año entero en reescribir los términos.

Cosse se acercó primero al Partido Colorado, cuyos cuatro ediles se mostraban más afines a conceder los tres votos faltantes para lograr la mayoría especial. En ese escenario el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dio su bendición al proyecto y comenzó a pujar por su aprobación en pos de que Montevideo "haga punta" entre los gobiernos departamentales en la marcha del Plan Nacional de Residuos que a su cartera le compete.

Pero varios dirigentes de su partido se desmarcaron de una posición que se remitió a lo meramente ministerial, y el secretario general de la fuerza política, Julio María Sanguinetti, empezó a pugnar por "vestir a la novia" y dar una "impronta" colorada a la iniciativa. El Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad pidió a la comuna que abriera la negociación con la oposición luego de sopesar las desventajas de conceder el voto a Cosse, tales como la de "resquebrajar a la coalición" que en los días previos se había visto dividida con la aprobación y el veto de la ley forestal.

En ese escenario, sin el visto bueno de blancos ni colorados, el proyecto iba camino al naufragio. Ese mismo día, según supo El Observador, Cosse pidió al mandatario una reunión, que se concretaría a la semana siguiente. En el medio la intendenta envió guiños al mandatario, tales como manifestar su disposición a ceder el predio del Mercado Modelo para un eventual Hospital de Clínicas nuevo, planteado apenas la noche antes por Lacalle en una entrevista con Telenoche.

El lunes fue el encuentro. "Tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia en que esto no se dilate", expresó ella a la salida. Según apuntaron fuentes políticas a El Observador, en ningún momento surgió en la charla la contrapropuesta que pocas horas más tarde marcaría la agenda.

El mensaje llegó a los ediles blancos vía mail a las 16 horas, un momento del día en que la Junta Departamental tiende a vaciarse. La IM accedía a destinar US$ 12,5 millones para saneamiento, aunque los extraía de recursos propios y no del componente de limpieza, para el que mantiene una cifra de US$ 47,4 millones.

La oferta estaba contemplada en una lista de opciones alternativas, aunque nunca habían sido lanzadas. La propuesta tomó notoriedad pública al día siguiente de juntarse en Torre Ejecutiva, y el día anterior a que el mandatario reciba a Laura Raffo, referente del Partido Nacional en lo departamental.

Los blancos están en un brete, y así lo evaluaron puertas adentro. Puertas afuera, en la voz de su coordinador Seijas, expresaron: "Vemos con buenos ojos que de parte de la IM se piense en hacer el esfuerzo de ampliar el saneamiento para barrios humildes", y añadieron que la iniciativa será analizada en una recién estrenada mesa de trabajo con los ediles colorados y el curul que responde al diputado Daniel Peña. "Existe una apertura al diálogo", remarcó el dirigente.

Parte de los pasos a seguir responderá a lo que surja del encuentro entre Raffo y Lacalle. Oposición y oficialismo coinciden en que ahora los blancos vuelven a ser mano, luego de haberse pronunciado con firmeza en torno al proyecto. El préstamo del BID se trata de la inversión más grande proyectada por Cosse en lo que va de la gestión.