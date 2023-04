Tras romperla en el clásico, Laquintana fue presentado por Bragantino: ¿por cuánto tiempo firmó?

BIENVENIDO, NACHO! 🇺🇾



Ignacio Laquintana é o novo reforço do Massa Bruta! O jovem atacante uruguaio, de 24 anos, chega do Peñarol-URU e assina com o Braga até dezembro de 2027! ✍️#RedBullBragantino #VamosBraga #BemVindoLaquintana pic.twitter.com/PL8MpQAFss