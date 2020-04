Tras un freno prolongado, más de 15.000 vientres Holando fueron exportados en un mes

Cinco años después del último envío de vientres (terneras y vaquillonas) de la raza Holando en pie a China –fue en enero de 2015–, se concretaron dos nuevos negocios que involucraron a 11.224 animales de esa raza con ese destino. A su vez, surgió una oportunidad de colocar 4.050 vaquillonas, también Holando, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). De esta manera, en menos de un mes, Uruguay exportó 15.274 vientres lecheros en pie al exterior.

Este negocio es visto como una buena alternativa para el productor que logra vender a precios buenos animales de difícil colocación en el mercado local, pero a la vez supone un problema a futuro, dado que se ajusta el volumen de vientres en un rodeo que se mantuvo estable en los últimos años. "Se está vendiendo la fábrica de leche y de terneras", suelen decir los involucrados en el sector.

En todos los casos los animales se compraron con el fin de producción y cría, es decir para trabajar en los tambos y/o para incrementar la calidad en el rodeo local.

Según supo El Observador, China retomó la corriente comercial con Uruguay porque bajaron los negocios concretados con Australia y Nueva Zelanda –responsables de abastecer al gigante asiático durante los últimos años–, por un aumento en los precios y una baja oferta de estos países. Australia viene sufriendo las consecuencia de una dura y prolongada sequía que ha golpeado seriamente su producción lechera.

En tanto, en el caso del barco con destino al puerto de Abu Dabhi, en EAU, es una corriente comercial nueva e inédita para esta raza lechera desde Uruguay.

Positivo, pero con riesgo

Desde el punto de vista productivo, tener un mercado abierto para la colocación de los vientres es positivo, porque es una opción económica atractiva para el tambero, que viene de un quinquenio cuesta arriba para rentabilizar su negocio.

Sin embargo, en una mirada a largo plazo, exportar vientres lecheros y en un número elevado no es algo sostenible para Uruguay. Esto porque el stock de ganado lechero de los tambos se ha mantenido constante desde hace muchos años y, además, con una faena de vacas a los frigoríficos que tendió al alza en el último tiempo.

"No es bueno vender vaquillonas y terneras"

Justino Zavala, productor lechero de Canelones, comentó a El Observador que si bien esta corriente de embarques es una fuente importante de financiamiento para los productores lecheros –sobre todo en un momento en el que el sector no está bien–, sostuvo que en el largo plazo “no es bueno vender vaquillonas y terneras”.

Desde su punto de vista los precios que se han pagado por estas categorías “no han sido brillantes”, pero reconoció que este tipo de animales no tienen una colocación fluida en el escenario local. De todas formas, indicó que los vientres lecheros “no sobran” en Uruguay y, por lo pronto, “no es una buena idea deshacerse de ellos”.

Según Zavala, el rodeo de vacas lecheras está en el entorno de las 400 mil cabezas. Es decir, en un mes Uruguay exportó el 3,75% de sus potenciales vacas a futuro.

“Si no solo miramos el bolsillo del productor, en el largo plazo no es bueno que estemos vendiendo vaquillonas y terneras, porque no es una categoría que sobre en Uruguay. Por las últimas cifras del SNIG, el número de vacas lecheras es constante hace muchos años y la faena ha aumentado”, comentó.

Los datos

Al 30 de junio de 2019, el stock de ganado lechero totalizó 758.809 cabezas, eso es, 2,7% menos respecto a las existencias de 2018, según datos publicados por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Según la consultora Blasina y Asociados, se registraron descensos en casi todas las categorías, excepto en vaquillonas de 1 a 2 años, que subieron en algo más de 2.000 animales, a 103.518 cabezas.

En tanto, las vacas en ordeñe cayeron 1,8%, pasando a ser 320.079 cabezas. Las vacas secas fueron las de mayor descenso porcentual, con una retracción de 8,3%, pasando de 118.564 en 2018 a 108.778 cabezas. Las vaquillonas de más 2 años retrocedieron 5,4%, con 33.811 animales. La más baja, al menos, desde 2016.

Las embarcaciones

Las firmas responsables de concretar estos negocios fueron Di Santi & Romualdo, Gladenur y Agrosocio. A continuación el detalle de cada uno de los embarques:

El primer barco: 7.000 vaquillonas y terneras a China

El primer barco en zarpar del puerto de Montevideo lo hizo el viernes 3 de abril. La firma Di Santi & Romualdo fue la responsable de concretar dicho negocio.

Federico Di Santi, director de esa empresa, informó que la carga involucró 7.000 vaquillonas y terneras Holando bien definidas, que están vacías (no preñadas) y tienen un peso promedio que va de 200 a 350 kilos. El precio promedio que se pagó fue aproximadamente US$ 500, por una categoría que, según el operador, “antes de reabrir el mercado chino no tenían colocación”. Di Santi & Romualdo no hacía embarques de ganado en pie de esta raza y categorías desde 2014.

El operador hizo referencia a que se trata “de un envío muy grande” y que es “una oportunidad” para los productores por poder colocar las categorías jóvenes del Holando, “porque no hay oportunidades de colocación ni de venta en el mercado interno”. Desde su punto de vista, este negocio fue muy oportuno también por los precios que se pagaron por los animales, que “están muy por encima de lo que ofrece hoy el mercado interno”.

“Esto es muy bueno también porque significa una señal positiva que China siga apostando a la compra de categorías jóvenes Holando para que sean madres. Es decir, confían en el futuro de la lechería”, resaltó.

El segundo envío: 4.050 vaquillonas a Emiratos Árabes

Luego, el jueves 9, se realizó otra embarcación. Esta vez estuvo a cargo de la empresa exportadora Gladenur y el barco arribará al puerto de Khalifa en Abu Dhabi durante los primeros días de junio. Este embarque involucró 4.050 vaquillonas Holando, en pie y preñadas que tienen de 24 a 34 meses de edad y van a producir a los tambos de ese país árabe.

Mohammed Montasser, gerente de Gladenur, consideró que su transacción fue la carga más grande que ha realizado Uruguay con esta categoría de animales –estaban preñados de cuatro a seis meses– y a ese destino (Abu Dhabi). En este caso, el negocio se cerró con el gobierno de los EAU en el marco de un proyecto que impulsan para promocionar la actividad lechera.

“Siempre cargamos terneras en pie a China, nosotros u otra empresa, pero vaquillonas preñadas Holando es la primera operación de esta cantidad y a un país como los EAU”, contó el ejecutivo.

El tercer embarque: 4.224 terneras y vaquillonas a China

El tercer embarque finalizó el pasado sábado, 18 de abril. Se trató de un negocio con China que involucró a 4.224 terneras y vaquillonas Holando dientes de leche, con destino a producción. La firma Agrosocio –representante desde 2005 de la exportadora Austrex– fue la responsable del envío y, según informó Martín Scasso, director de la empresa exportadora, el ganado comenzó a comprarse en noviembre. También contó que la cuarentena se realizó en Florida. El barco zarpó, además, con 1.000 toneladas de ración y 100 de fardo, dado que los animales al llegar deberían pesar unos 250 kilos. Luego de terminada la recría pasarán a la parte de producción.

Los productores recibieron, en este caso, en el entorno de US$ 520, con un abanico de precios importante, que estuvo atado a los vaivenes del mercado, los pesos y el volumen vendido de animales.

Por otro lado, Scasso opinó que el aumento de estos tipos de embarcaciones se debe a una baja en los negocios concretados por parte de Australia y Nueva Zelanda con China.

“Los embarques de Holando en pie a China estuvieron activos, pero desde otros orígenes como de Australia y Nueva Zelanda. Ahora hubo un aumento de precios y disminuyó la oferta. Además, Australia sufrió una grave sequía e incendios y eso afectó su corriente comercial y hace que hoy se encuentre poca mercadería y cara”, agregó.