La pantalla alternativa: tres canales uruguayos nacidos en internet que repasan la historia y los medios locales

Desde que tenemos un acceso a internet más o menos universal, es cada vez más fácil recordar. Una búsqueda nos arroja millones de resultados en 0,66 segundos. Textos, imágenes, videos, mapas, lo que sea. Lo que pasó y queremos revivir, lo que pasó y nos perdimos, y hasta lo que nunca pasó pero alguien nos dice, en broma o en serio, que fue así.

En realidad, recordar es cada vez más difícil. Tener la muleta virtual a mano hace que cada vez se haga más necesario y más sencillo recurrir a esas ayudas. Porque en internet está todo. Incluso lo que no se ofrece en otros lados.

Dentro de esa gigantesca memoria colectiva, YouTube es uno de los grandes acervos culturales de la humanidad. Sus billones de videos incluyen todos los temas posibles e imaginables, y también algunos de los inimaginables. En esa gran marea de contenido, algunos canales uruguayos han destacado en los últimos tiempos, luego del impacto primario de Tiranos Temblad, y por fuera del movimiento de los youtubers. Dos son nativos de esa plataforma, y el tercero tiene sus contenidos disponibles allí, aunque se trata en realidad de un programa que se emite en un canal de streaming, así que también es hijo de internet.

Con un vínculo más o menos directo con la televisión, ZinTV, Chijetes Contenidos y Uruguay Histórico Channel proponen en la red una serie de materiales que entre el humor y la historia ofrecen una mirada alternativa al pasado —desde lo que ocurrió anoche, hasta hechos de hace décadas— y una programación “paralela” que ha conquistado a un público propio.

Chijetes contenidos: el anecdotario uruguayo

Este canal es producto de la pandemia. El pasado 18 de mayo cumplió su primer aniversario y tiene su origen en la cuarentena obligatoria a la que se vio sometido Bruno, su responsable, que prefiere por el momento no develar su apellido y mantener cierto anonimato. Este uruguayo radicado en Irlanda se encontró con la incapacidad de salir de su casa, mucho tiempo libre, y la cuenta pendiente de empezar un proyecto audiovisual documental.

El ingrediente final del cóctel fue el propio YouTube. “Estaba mirando un video del recital de Nirvana en Buenos Aires, que fue un desastre, y me pareció que estaba bueno hacer un video sobre eso, pero enfocando por qué fue un desastre, y lo que había pasado. Y me acordé de un vago recuerdo que tenía de que el concierto de Luciano Pavarotti en Uruguay había sido también un desastre. Me puse a investigar y ahí surgió".

Pavarotti en Uruguay es el título del primer video de Chijetes Contenidos, y también uno de los más vistos del canal, con más de 530.000 vistas. Allí, Bruno repasa la expectativa generada por la visita del tenor italiano, los problemas de organización del evento, y su escandalosa presentación, que incluyó insultos cruzados con el público, una audiencia enojada con la producción (y que lo hizo saber de forma bastante vocal) y al cantante pidiendo silencio repetidamente.

Así, Bruno empezó a recordar otras historias uruguayas, desde las más pintorescas hasta las más trágicas, y a repasarlas en su canal. La polémica con la canción El día que Artigas se emborrachó de El Cuarteto de Nos, el “los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último” de Jorge Batlle, la biografía de Los Shakers, el incendio del Palacio de la Luz en 1993 y la visita de la banda Motosierra al programa De igual a igual son algunas de las “uruguayadas” repasadas por Chijetes contenidos.

“En Uruguay no había canales de este tipo”, dice Bruno sobre otro de los motivos por los que se embarcó en este proyecto. “Justo además el año pasado hubo un boom, sobre todo en Argentina, de canales con estos contenidos, como el de Damián Kuc o Magnus Mefisto, y eso también fue una inspiración grande, ver que era consumido y que a la gente le interesaba”.

Muchas veces, la realización de un video lleva a una idea para otro, con algún descubrimiento durante la investigación. En los últimos tiempos, a medida que el canal se ha popularizado, el público también se ha convertido en una fuente de potenciales temas, recomendando ideas e historias. Cada video le lleva entre uno y dos meses de trabajo, dependiendo de la carga laboral y de las situaciones personales que tenga.

“Lo primero es elegir el tema de la lista de ideas que tengo”, cuenta sobre su proceso. “Me pongo a investigar, a ver cuánto material encuentro. Si me entusiasma, empiezo a investigar, y ahí decido si hago el video o no. Porque a veces pasa que en esa etapa de investigación me doy cuenta de que el tema no era tan interesante, o al revés: que es más interesante de lo que pensaba”.

La realización de los videos depende de la cantidad de material encontrado, ya que Bruno prefiere que sea el archivo —televisivo, radial o incluso de podcasts— el que cuente la historia, y no tanto su voz como narrador. De todas formas, últimamente se ha dado cuenta que hay temas interesantes que no cuentan con tanto archivo disponible. “En Uruguay hay poco archivo de todo, desgraciadamente, aunque creo que eso está cambiando. Pero hay cosas que voy a tener que empezar a contar yo, y no fijarme tanto en el archivo que hay”, apunta.

Bruno aclara que no genera ingresos con Chijetes. Si bien el canal cumple con los requisitos establecidos por YouTube para monetizar sus videos, las ganancias se generan por cada mil visitas que tenga cada contenido y las publicidades que hayan visto, pero el monto depende del país de donde se hayan generado esas visitas. Uruguay, y toda Latinoamérica, explica el youtuber, generan una ganancia de apenas unos pocos centavos de dólar.

Aunque su terreno nativo es YouTube, Bruno señala que sus influencias más grandes son televisivas. Los programas argentinos TV Registrada y Bendita TV (no confundir con el viejo ciclo de Canal 10) son de los primeros que señala, sobre todo porque construyeron a lo largo de sus informes un lenguaje propio, con chistes internos y “memes” que los espectadores entienden por la visualización continua de su material. Así es como el “silencio per favore” de Pavarotti, unos alaridos de Riki Musso y un “¡que viaje!” de Mónica Navarro se repiten entre los videos de Chijetes.

Pero las influencias no solo son argentinas, sino que también han sido inspiración programas uruguayos, como Voces Anónimas.

La realización de los videos llevó a Bruno a tener algunos descubrimientos y hallazgos sobre figuras de las que conocía poco, como los Shakers. “Fue una investigación larguísima y me los hizo conocer más allá de Rompan todo”. A nivel de popularidad, se dio cuenta del alcance que estaba teniendo con el video sobre el puente más largo de Uruguay, que es hasta ahora el más visto del año de existencia del canal.

Uruguay histórico channel: la historia no es cosa seria

En 2020 se estrenó el canal vía streaming Esdrújula TV. Entre su programación inicial se encontraba Uruguay Histórico Channel, que ahora prepara el estreno de su segunda temporada (prevista para el 6 de julio), y que también cuenta con sus programas completos en YouTube.

El programa viene de una cuenta de redes sociales humorística y en cada una de sus entregas plantea un tema (el Carnaval, la música uruguaya, las playas) que se analiza desde un punto de vista histórico a través de material de archivo y entrevistas con expertos. Tiene, sin embargo, una particularidad: nada del archivo fue filmado en Uruguay, y los invitados son personajes de ficción.

En ese sentido, nada es real y todo es humor en este programa que, aunque no tiene como eje esa intención, tiene algo de burla de la omnipresente nostalgia uruguaya, y repasa recuerdos de infancia de sus responsables, con el filtro del humor y la parodia de los documentales históricos.

El comediante Fernando Días es uno de los productores y guionistas del programa, que conducen Pablo Isasmendi y Xavier Font, y que tiene su germen en Fotos históricas del Uruguay, una cuenta de Twitter que empezó en 2015 y que publica fotos antiguas de cualquier parte del mundo, asegurando que se trata de imágenes uruguayas.

Shay Levert, responsable de Esdrújula, le propuso a Días convertir ese proyecto en un programa de televisión. Aunque no estaba muy convencido, empezó a trabajar en algunos videos, y de a poco el entusiasmo le fue ganando al ver la posibilidad de crear historia ficticia en base al humor y llevar la idea de las fotos al material audiovisual, asignándole uruguayez a algo que no tenga nada que ver con el país.

Días se encarga de armar los videos “históricos” que se ven en el programa, aunque luego es Isasmendi quien realiza las locuciones sobre ellos. Font, colaborador habitual de Fotos históricas, fue reclutado por el gusto de Días por su humor, mientras que su hermano, Christian, participa como “consultor externo” del programa. El equipo se redondea con Federico Montero.

“La parte de la búsqueda y edición del archivo es lo más pesado. Porque hay que buscar el material y después ver que sirva para algo, que funcione como un disparador para el humor. Hay cosas muy bizarras, pero a veces se hace difícil crear algo con eso. Es la parte más aburrida, mirarlos y elegirlos para bajarlos”, explica Días. Algunos de los temas tratados en el programa fueron por capricho de sus responsables, como el primer capítulo, dedicado a la desaparecida empresa de transporte ONDA, mientras que otros fueron determinados en base al material de archivo disponible en internet. “Hay de lo que sea, en internet se encuentra todo tipo de material, todo lo que se haya filmado desde que existen las cámaras, se encuentra”, agrega.

Para la segunda temporada habrá algunas novedades. Una será respectiva a los temas que usan en cada programa: estarán más ajustados al calendario de eventos del año, y habrá, por ejemplo, un episodio dedicado a las vacaciones de julio y otro a los Juegos Olímpicos, con supuestas participaciones deportivas uruguayas a lo largo de la historia.

La segunda está vinculada a los invitados que aparecen en cada programa. Mientras que algunos son interpretados por Font u otros actores, en la primera temporada el actor César Troncoso apareció encarnando a “un imitador de Troncoso”, mientras que el dúo musical Spuntone-Mendaro se puso en la piel de una banda tributo a Pimpinela. Para la nueva tanda de programas, en todos los capítulos habrá invitados interpretando personajes.

“Aceptaron todos de una. Cuando invitamos a Troncoso dije ‘nos va a mandar a cagar’, pero se prendió, fue al programa, y le dimos un guion. Nos dijo que no se lo iba a aprender, y fue todo improvisado”, contó el guionista y productor. “A todos los que le propusimos venir para la segunda temporada dijeron que si, e incluso algunos nos pidieron ellos para estar. La única negativa fue de un argentino, pero hasta los que pensábamos que iban a decir que no, dijeron que si”.

Cuando Fotos históricas del Uruguay debutó en las redes, algunos internautas indignados se molestaron creyendo que la cuenta proporcionaba información incorrecta. “Eso no es en Uruguay”, les reclamaban, mientras el chiste les pasaba por encima. Días dice que a veces sigue pasando, pero ya son los menos. “La gente entendió que es en joda, y con el programa ya directamente se sigue el juego. El que lo mira, ya sabe que es una parodia. Aunque con lo de Troncoso nos pasó que alguno en Twitter dijo 'el imitador es re parecido', así que todavía se puede engañar o sorprender a alguien”, concluyó.

ZinTV: la mirada de los otros

Además de ser una fuente de entretenimiento o de conocimiento, de ser una rockola potencialmente infinita, un paraíso de lo bizarro o una puerta a perder minutos del día o algunas neuronas, YouTube es también un gran archivo, un depositario de memorias personales (un video casero, por ejemplo) o comunitarias, como un fragmento de un programa de televisión.

Así arrancó en 2016 el canal ZinTV: sin demasiadas pretensiones y con la sola intención de conservar en un único lugar contenidos televisivos que pudieran tener alguna importancia y merecieran ser preservados.

Con el tiempo el canal fue mutando, hasta consolidar un giro definitivo en 2019, cuando la campaña electoral uruguaya de ese año hizo que los contenidos políticos empezaran a ganar lugar en las publicaciones, lo que hizo que ZinTV comenzara a tener mayor impacto, descubriera a algunos personajes que se convirtieron en protagonistas recurrentes de sus videos, y generara una comunidad propia que los ha posicionado como uno de los canales más populares del YouTube criollo.

El primero de esos personajes fue Carlos Techera, un exmilitar que pretendió competir como candidato presidencial en la interna del Partido Nacional, y que llamó la atención por sus extensos videos en redes sociales, entre ellos uno en el que amenazó a figuras del Frente Amplio y por el que fue sometido a juicio y condenado a arresto domiciliario.

Uno de los integrantes del equipo de ZinTV, el encargado de editar los videos —el grupo de responsables prefiere mantenerse en el anonimato por ahora—, cuenta que Techera “fue el que nos dio sentido de secuencia en los videos. La gente lo pedía, y para nosotros fue una forma lúdica de cubrir la campaña, porque teníamos claro que ahí no se definía el futuro del país. Con eso, el canal tomó una identidad propia y empezaron a aparecer otros personajes”.

A fines de 2020, el canal empezó a incorporar en sus videos algunos memes propios, primero de forma utilitaria, ya que son una herramienta para burlar los derechos de autor, y que luego se terminaron convirtiendo en fines en si mismos, ya que el público empezó a usarlos y se convirtieron en el lenguaje propio de la comunidad de espectadores. Eso afianzó al canal.

ZinTV está integrado por un editor y un grupo irregular de colaboradores que miran toda la televisión uruguaya que pueden, escuchan toda la radio posible, gestionan las redes sociales del canal, y ordenan el contenido del que luego surgen los videos. Porque ZinTV es, ante todo, un canal “de archivo”, que elabora informes breves en base a episodios polémicos, curiosos o estrafalarios de los medios y las redes locales, con un foco en lo político pero también abiertos a otro tipo de discusiones y situaciones. El público también es una fuente de material, porque de lo contrario se hace inabarcable para el equipo del canal, que también navega los mares de la televisión del interior y de las radios online.

Es habitual ver entre sus contenidos más recientes fragmentos de programas que se prestan para este tipo de disputas como Polémica en el bar (Canal 10), Todas las voces (Canal 4) y Esta boca es mía (Teledoce), pero el editor asegura que no hay programas que rindan más que otros, sino que es algo cíclico. Eso si: la política siempre ocupa un lugar central en los medios uruguayos, y por lo tanto, en ZinTV.

“En otro país el canal abordaría a la farándula, o la política tendría un rol más secundario. Pero en Uruguay, aunque se diga lo contrario, los políticos siguen rindiendo, y un poco son nuestra farándula. Los medios todavía le dan mucha bola. Con el tema de los personajes, los programas y los temas somos cíclicos, a veces pasa que le damos visibilidad a alguien por un tiempo y después lo ‘escondemos’ para generar expectativa con ese personaje y dejarlo descansar, pero lo político siempre está en el centro, eso nunca cambia”.

Al igual que ocurre con Chijetes contenidos, los responsables de ZinTV capitalizaron un nicho vacío en la internet local, y si bien ahora hay otros canales que realizan contenidos similares (con los que, aseguran, tienen un excelente vínculo), el uso de los contenidos de los medios tradicionales para hacer humor en internet era algo que hasta hace poco, no era común.

Entre sus influencias también señalan a los programas de archivo de la televisión argentina, pero con el diferencial de que todo el contenido del canal es tomado de los medios y las redes uruguayas. Aunque la inspiración es televisiva, el editor de ZinTV explica que está basado “en la lógica de internet”. Eso significa que los videos son dinámicos y tienen un ritmo pensando para mantener al espectador enganchado todo el tiempo que sea posible.

“De la televisión te podés alejar unos minutos, pero en internet tenés más distracciones. Si estás tirado en tu cama con el celular y el video te perdió por unos segundos, ya te fuiste a ver o hacer otra cosa”, comenta. El otro elemento que tienen en cuenta es la publicación en los horarios en los que saben que hay más público conectado, aunque intentan que no haya regularidad en las publicaciones para generar sorpresa, salvo con los videos de resumen semanal, que se publican los viernes de noche, y que son la excepción que busca generar fidelidad.

Desde mediados de 2020 los videos de ZinTV son monetizados en YouTube, a la vez que este año habilitaron la colaboración del público a cambio de merchandising como forma de generar ingresos, y evalúan sumar publicidad tradicional.

Lo que tampoco descartan es pasar a la televisión. Es más, han tenido ofertas de canales privados. La condición para el salto, explica su responsable, es “ser iguales en cuanto a la línea editorial y artística que tenemos, que no se puede vulnerar, y ser fieles a lo que estamos haciendo, o sea pensar en cómo pasar algo que nació y está pensado para internet, a la televisión. Pero va a pasar en algún momento”, concluye.