Tronar de Tambores ganó el Desfile de Llamadas y reina en el Uruguay candombero

La comparsa Tronar de Tambores se impuso en el concurso del Desfile de Llamadas de 2019, que comenzó en la noche del jueves y concluyó pasada la medianoche de este sábado. El podio lo completaron las formaciones comparseras Cenceribó y Valores. La comparsa C 1080, la campeona en los últimos tres años, esta vez ocupó el décimo puesto. Considerando a las comparsas del interior, la que quedó mejor clasificada fue Uráfrica, de Durazno, colocada en el cuarto puesto.

Tronar de Tambores, sociedad de negros y lubolos creada y liderada por Julio Kanela Sosa (de 85 años, quien volvió a desfilar al frente de la cuerda de tambores), había ganado por última vez en las Llamadas de 2013, cuando logró un bicampeonato tras coronarse también en 2012. Este año volvió a integrar en su cuerda de tambores a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y como novedad integró en su equipo de vedetes a la comunicadora Andy Vila. Este año el espectáculo de la comparsa se denomina Faros de Luz.

El fallo, emitido por el equipo de jurados que presidió nuevamente Xosé de Enríquez, se conoció recién tras al amanecer de este domingo, pasada la hora 7, tras una de las deliberaciones más extensas que se recuerda.

Como lo establece el reglamento, los puntajes se otorgaron con base en tres rubros: cuerda de tambores; danzas y desplazamientos; y diseño y realización estética.

La comparsa ganadora accedió a un premio de $ 315 mil, logrando la subcampeona $ 265 mil y la del tercer puesto $ 210 mil. La mejor vedete (Leticia Sánchez, de Cenceribó) recibió $ 25 mil y la mejor cuerda de tambores (la de Tronar de Tambores) $ 63 mil. En total la inversión en premios alcanzó los $ 5.845.500 (unos US$ 180.000), un 6% más que en la edición de 2018.

Las posiciones finales de las agrupaciones y sus respectivos puntajes

1. Tronar de Tambores, con 436 pts.

2. Cenceribó, con 429 pts.

3. Valores, con 428 pts.

4. Uráfrica, con 421 pts.

5. La Jacinta, con 418 pts.

6. La Unicandó, con 415 pts.

7. La Tangó, con 414 pts.

8. Candongafricana, con 412 pts.

9. Sarabanda, con 411 pts.

10. C1080, con 404 pts.

11. Yambo Kenia, con 402 pts.

12. La Gozadera, con 401 pts.

13. La Facala, con 399 pts.

14. M.Q.L., con 399 pts.

15. Elegguá, con 396 pts.

16. La Explanada, con 396 pts.

17. Batea de Tacuarí, con 392 pts.

18. La Simona, con 392 pts.

19. Umbelé, con 392 pts.

20. La Fabini, con 392 pts.

21. Samburú Moran, con 380 pts.

22. Zumbaé, con 373 pts.

23. Nimba, con 367 pts.

24. La Carpintera Roh, con 360 pts.

25. Kalumkembé, con 355 pts.

26. Barrica, con 341 pts.

27. La Rodó, con 337 pts.

28. La Llama Sigue Encendida, con 322 pts.

29. Maldombé, con 316 pts.

30. L.C.V., con 316 pts.

31. La Covacha, con 315 pts.

32. La Fuerza, con 311 pts.

33. E.P., con 310 pts.

34. KZ, con 309 pts.

35. Temblando en Puerto Rico, con 306 pts.

36. Cruzadera, con 305 pts.

37. Afrocán, con 305 pts.

38. La Figari, con 304 pts.

39. Mandinga, con 302 pts.

40. Agguanile, con 296 pts.

41. La Tribu de Rosa Luna, con 293 pts.

42. Integración, con 293 pts.

43. Africanísima Negranza, con 283 pts.

44. Mi Morena, con 281, 25 pts.

45. De San Carlos, con 277 pts.

46. La Generación Lubola, con 0 pts.

Menciones especiales:

Mejor cuerda de tambores: Tronar de Tambores

Mejor cuerpo de baile: Valores

Mejor cuadro de personajes típicos: Uráfrica

Mejor cuadro de trofeos: C1080.

Mejor vedette: Leticia Sánchez, de Cenceribó.

Mejor bailarín: Carlos Álvarez, de La Explanada.

La cuerda de tambores de Tronar de Tambores. pic.twitter.com/Kt5nHIEW8B — El Observador (@ObservadorUY) February 10, 2019

Los elencos debieron desfilar con 70 a 150 componentes durante un máximo de 75 minutos por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores desde Zelmar Michelini hasta Minas, en la tradicional fiesta del tambor por los barrios capitalinos Sur y Palermo.

El Desfile de Llamadas es un espectáculo que se desarrolla oficialmente desde 1956. Comprendió este año la participación, finalmente, de 45 comparsas (12 de ellas del interior del país, una cantidad récord), en un concurso organizado por la gerencia de eventos de la Intendencia de Montevideo, en coordinación con las dos instituciones que nuclean a las formaciones comparseras: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

Debieron ser 46 las formaciones en el concurso, pero finalmente La Generación Lubola (de Maldonado) no pudo competir. Debía desfilar el viernes, pero la tormenta que se produjo esa noche sobre Montevideo (que obligó a suspender la segunda parte del desfile cuando solo habían competido ocho de las 24 comparsas de esa noche) no se lo permitió. La lluvia ocasionó severos daños en su equipamiento, lo que no se pudo solucionar a tiempo para participar en la noche del sábado cuando se reanudó la actividad, por lo cual su director, Alejandro Palomeque, comunicó la baja a la intendencia y la comparsa fernandina, varias veces campeona en las Llamadas del Interior, no regresó a la capital.

La lluvia del viernes (se decretó esa noche un estado de alerta amarilla para buena parte de la zona sur del país, incluido en ello la capital) produjo importantes perjuicios en los elencos que desfilaron (total o parcialmente) en el marco de esa adversidad. Hubo daños en sus vestuarios, tambores y otros equipamientos. En algunos casos hubo inversiones perdidas, como las realizadas en plumas, que una vez mojadas no se recuperan. Hubo elencos del interior que debieron regresar a sus ciudades y volver el sábado con el correspondiente incremento en el gasto.

Componentes de varias comparsas, en la zona del desfile, expresaron su malestar a El Observador por lo que consideraron una suspensión que se decidió en forma tardía y porque, en sus casos, debieron desfilar en lo que entienden fue una situación desventajosa en relación a quienes lo hicieron con un buen estado del tiempo, especialmente porque el sonido de la cuerda de tambores una vez que las lonjas se mojan no es el adecuado y porque la lluvia limita el accionar del cuerpo de baile y de los portabanderas y desmerece el maquillaje y el vestuario.

De las 45 que finalmente concursaron, las 23 mejores lograron un cupo directo para participar en la edición de febrero de 2020 (lo harán en la segunda parte, el día viernes), en tanto que el resto y otras que deseen ser parte del Desfile de Llamadas del año que viene (en ese caso para participar el día jueves) deberán buscar uno de los 23 cupos restantes en las Llamadas de Admisión que se harán en la próxima primavera, como es habitual en el barrio Prado.

En las Llamadas de 2019 una de las novedades fue la presencia en el segmento del cuerpo de baile de la comparsa Mi Morena de Aníbal Pachano, coreógrafo y bailarín argentino, quien fue invitado para desfilar por el director del conjunto, Juan Ramos. La situación generó cierta polémica, dado que Pachano no fue registrado como componente en tiempo y forma. Su participación se realizó con una acreditación de "asistente".