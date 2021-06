Trostchansky, sobre dichos de Da Silva: "Es una amenaza violenta y una afrenta a quien expresa una idea diferente"

El expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Julio Trostchansky se refirió este martes a su cruce vía redes sociales con el senador nacionalista, Sebastián da Silva. "Llama la atención. Es una amenaza violenta y una afrenta a quien expresa una idea diferente, que no es propia de un senador que debe ser garantía a los ciudadanos de poder expresarse. No es menor, no es nada menor. Resulta llamativo para quien ocupa un lugar y una responsabilidad en el Parlamento elegido por los ciudadanos", dijo el médico en declaraciones a Desayunos informales de canal 12.

Este martes, Trostchansy, refiriéndose a Da Silva, dijo: "Los senadores que amenazan e insultan son personas que deberían hacer lo contrario". "Están dentro del Parlamento, una institución que debe velar por la libertad de expresión y debe ser vigilante de los derechos y de la democracia", añadió. Y reafirmó que Da Silva se amparaba en sus fueros parlamentarios para insultarlo. "Si alguien dice 'espero no cruzarte' y términos como 'guapo', yo pregunto si eso no es una amenaza y si no constituye una causal de denuncia. El senador sabe muy bien que los fueros no le pertenecen a él y solo le pueden ser sacados por el Parlamento. Entonces, amparado en esa impunidad, comete esa lesión a la libertad de expresión y a la democracia", contestó. El pasado lunes, Da Silva había señalado que Trostchansky era un "sinvergüenza" por haber realizado declaraciones en una charla vía Zoom en la que manifestó que las muertes "evitables debían ser atribuidas al gobierno". "Ojalá no se cruce conmigo (…) Es un manijero berreta que lo único que hace es tratar de hacer el caldo gordo para vaya a saber qué cosa", había dicho el senador. El cruce siguió en las redes sociales, donde Trostchansky le preguntó si lo estaba amenazando. Da Silva le contestó que era un "miserable" y el dirigente de Unir replicó que el senador se amparaba en sus fueros "para amenazar e insultar". "Despójese de ellos para poder dar cuenta en los ámbitos legales correspondientes", escribió el médico. El legislador manifestó que lo "esperaba" en el juzgado y llamó "guapo de Zoom" al expresidente del SMU. Ud se escuda en sus fueros para amenazar e insultar

Ud sí que no sabe de sufrimiento,dese una vuelta por los hospitales — Julio Trostchansky (@JTrostchansky) June 7, 2021 Leé también Da Silva y Botana contra Trostchansky: "ojalá no te cruce", "amenazas" y "te espero en el juzgado" Consultado sobre como pensaba proceder, el médico dijo que esperaba "que haya una retractación de los dichos" tanto de Da Silva como del senador Sergio Botana, que se metió en la discusión vía Twitter y lo llamó "Truchasky". También solicitó un pedido de disculpas pero aclaró que no tenían por qué ser públicas. Denuncia al gobierno por manejo de la pandemia El tema que motivó este cruce fue la declaración de Trostchansy en la que pedía "hacer responsable de las muertes al gobierno, porque son muertes evitables", dijo. "Tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales. Porque si algo le duele a este gobierno es que se exponga su situación en foros y cortes internacionales. Creo que por ahí va la cosa. Responder, actuar y dar una respuesta consolidada de la política y la ciencia", agregó. Consultado por esas declaraciones, Trostchansky señaló que no es una cuestión de “tirar los muertos” sino de "hacerse responsables". "Acá hay responsables y responsabilidades. En términos médicos, la expresión 'muertes evitables' la utilizamos frecuentemente en situaciones que se pueden prevenir tomando medidas. En este caso en particular hay una demostrada relación científica que asimila aumento de la movilidad con aumento de contagios y fallecimientos. En este caso hay una responsabilidad, y hay que hacer responsables de las consecuencias a quienes toman las medidas", indicó. "Cuando se habla de responsabilizar de las muertes, se habla de responsabilizar a las políticas que el gobierno ha establecido. Es una obligación moral y ética hacer responsable a quienes están generando esas situaciones. Hay que hacer responsable al gobierno de las muertes que están sucediendo. Y hay que hacerlo responsable porque es quien está generando las políticas sanitarias y quien ha generado la situación en la que tenemos una apertura total de la movilidad en un momento de alta circulación viral con niveles entre 3500 y 4000 contagios por día", afirmó el doctor. Con respecto a la posible denuncia ante organismos internacionales, Trostchansky expresó que es una posibilidad "que debe evaluarse". "Son planteos que se han empezado a evaluar y que surgen como propuesta a si existe esa posibilidad. Las posibilidades desde el punto legal son varias. Habrá que ver si sucede y si después tienen una repercusión directa en la situación actual". Añadió que las respuestas de esos organismos "pueden ser condenas, sugerencias, observaciones o una serie de situaciones que hagan replantear a nuestro gobierno la política sanitaria que está haciendo".