Trump llama "loca" a líder demócrata Nancy Pelosi filmada en una peluquería sin tapabocas

"La loca Nancy Pelosi está siendo diezmada por mantener abierto un salón de belleza, cuando todos los demás están cerrados, y por no usar una mascarilla, a pesar de sermonear constantemente a todos los demás", escribió el magnate republicano en su cuenta de Twitter, usando uno de sus apodos burlones favoritos contra esta líder opositora. También añade en el tuit que es casi seguro que "recuperararemos la cámara y enviaremos a Nancy a hacer las maletas.

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing!