Turquía y la incertidumbre para la exportación en pie

La novedad sacudió nuevamente a toda la cadena cárnica uruguaya este viernes 11, cuando se anunció que el mercado turco para la exportación de ganado en pie no cerró sus puertas totalmente. Para el consignatario y exportador,Juan Bocking, director de Bocking SRL, ese manejo de la información le quita “mucha seriedad” al comercio exterior con este mercado.

La firma Gladenur –el principal exportador desde Uruguay– informó este viernes que tiene en su poder permisos para exportar 105 mil terneros en pie hasta mayo de este año.

“Analizando cómo fue dada la noticia hace exactamente 20 días atrás, que dijeron que el mercado se cerraba por tiempo indeterminado –que podrían ser dos, tres, cuatro, seis meses o más de un año– esta noticia (de la exportación de Gladenur) le quita mucha seriedad a todo lo que es el proyecto de exportación de ganado en pie”, dijo a El Observador Bocking.

El operador explicó que le preocupan los productores que producen terneros enteros para la exportación porque, además del proceso normal de preñar una vaca, tienen que dejarlos enteros y esperar de seis a siete meses para poder venderlos.

“Cuando el mercado no es del todo previsible o serio se van a formar cuellos de botellas o problemas secundarios. No es una cosa fácil de entender”, señaló. Sin embargo, dejó en claro que una posible reapertura o cierre parcial del mercado “alegra muchísimo” a toda la cadena cárnica porque fomenta a la producción de cría y asegura que el criador tenga buenos precios.

Por su parte, el director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano, consideró que si bien se trata de una decisión del gobierno turco, es imposible saber qué va a pasar a futuro, porque “capaz llega febrero o marzo y se otorgan los permisos de vuelta”. Zambrano dijo que el gobierno turco ya ha abierto y cerrado el mercado, por lo que es muy difícil que especular al respecto y considerar que va a estar efectivamente bloqueado.

Respecto a una posible incidencia en los valores de mercado, sobre todo el de los terneros, Bocking hizo referencia a que hasta que la empresa no salga efectivamente a comprar la hacienda no se conocerán los precios porque “todavía es muy temprano”.

“Hoy salió esta primera versión de la exportadora más grande que hay en Uruguay a Turquía, pero hay que ver qué sucede cuando salgan a comprar y a qué valores van a pagar los terneros, porque podría ser US$ 1,90 por kilo, US$ 2 o US$ 2,10. Todavía es muy temprano”, comentó.

De acuerdo a datos del Ministerio del Ganadería, Uruguay exportó más de 400 mil vacunos en pie durante el 2018, batiendo un nuevo récord histórico, respecto a las 322 mil cabezas del año previo. Turquía fue el destino para por casi el 90% de las exportaciones el año pasado.

Según datos de aduanas, Gladenur SA fue la empresa responsable del 58,7% de las exportaciones en pie de vacunos durante el 2018. Este viernes, Víctor Montassar, el gerente de Gladenur, explicó en el programa Valor Agregado de radio Carve, que Turquía no cerró la exportación de ganado en pie, sino que “no está otorgando más permisos” por lo que aquellos que tienen contratos hasta mayo podrán seguir operando.

El pasado 24 de diciembre se informó del cierre del mercado turco para la exportación de ganado en pie, noticia que cayó como un balde de agua fría en el sector.