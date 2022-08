Ucrania confirma que la central de Zaporiyia está bajo el control de Rusia

La disputa informativa en un conflicto bélico es inevitable. Lo que no resulta sencillo es saber si los proyectiles puedan dañar una central nuclear, justamente en el país donde se produjo la mayor catástrofe nuclear cuando en abril de 1986 explotó un reactor en la planta de Chernobyl cuyos efectos fueron devastadores y hasta el día de hoy requiere de una amplia zona vedada al público porque las radiaciones podrían afectar a los seres vivos 36 años después de ese desastre.

La central de Zaporiyia es la mayor de Europa y la tercera en el planeta. Los partes de Moscú advierten que esa planta nuclear, ubicada en la orilla oriental del río Dnieper, en Ucrania del este, está bajo control de sus tropas desde fines de marzo, o sea, al mes de iniciada la invasión.

Sin embargo, Kiev evitó dar precisiones hasta el viernes 12 de agosto, más de cuatro meses después de las afirmaciones de Moscú.

“Las autoridades ucranianas han confirmado este viernes que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, está bajo el control de Rusia, días después de que se hubieran registrado una serie de bombardeos en los alrededores de las instalaciones”, dice un cable de Europapress.

El ministro ucraniano de Interior, Denis Monastirski, “ha señalado que actualmente pueden afirmar de manera absolutamente responsable que no existe un control adecuado sobre las acciones de la central nuclear de Zaporiyia”, agrega la información en referencia a que las tropas rusas no darían garantías de qué podría pasar allí.

"En realidad no solo está en manos del enemigo, sino también en manos de especialistas no capacitados que realmente pueden provocar una tragedia", ha alertado Monastirski en rueda de prensa, según la agencia ucraniano Ukrinform.

Esa información que crea una alarma de magnitud es relativizada por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cual considera que no hay "amenaza inmediata" a la seguridad nuclear en Zaporiyia.

Mientras Kiev denuncia que a los especialistas ucranianos que permanecieron allí “no se les permite ingresar a las áreas donde deberían estar, los equipos militares de Rusia se encuentran en los terrenos de la central”, desde Moscú la alerta va en dirección contraria.

La versión rusa

En efecto, la agencia Spuntik asegura que la central nuclear de Zaporiyia está siendo atacada por Kiev y que para ello “emplean proyectiles guiados de fabricación occidental”. La fuente citada por la agencia de noticias rusa es el portavoz de la administración de la región, Vladímir Rógov, quien tiene ese cargo tras la ocupación militar de gran parte del este ucraniano, conocido como República del Donbás.

"Presten atención a que el bombardeo de la central nuclear lo realizan los proyectiles guiados producidos por los mismos anglosajones. El hecho es que son peligrosos porque son guiados, van a donde se les envía", afirmó Rógov.

Rógov asegura contar con pruebas de que se utilizaron este tipo de proyectiles y las presentarán ante la OIEA. Sin embargo, aclara que “el Ejército Ucraniano no consiguió dañar las instalaciones críticas de la central nuclear”. Dice también que el supuesto ataque no produjo víctimas fatales y que “la planta no pudo realizar un ‘cambio de turno’ a tiempo”. Según él, sí dañaron una línea de alta tensión en esa zona ahora bajo control ruso.

Lo concreto es que las versiones cruzadas y la sensibilidad de una planta nuclear en riesgo remiten a la advertencia del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo “La humanidad está a un paso en falso de la aniquilación nuclear”. La frase no solo sirve como referencia a la carrera armamentista y las miles de ojivas nucleares en manos de las grandes potencias. La guerra de Ucrania muestra cómo una central nuclear puede ser rehén de los contendientes y, al mismo tiempo, ser capaz de desencadenar un desastre de proporciones imprevisibles.

Ucrania y la OIEA

El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirski dijo este viernes que su gobierno pidió a la OIEA que garantice la seguridad y el control adecuado de las instalaciones mientras Rusia permanezca en el lugar, ya que considera que es "difícil imaginar la tragedia que podría ocurrir si los rusos continúan allí".

En contraposición a las afirmaciones de Moscú, en el sentido de que los proyectiles teledirigidos son enviados por los ucranianos, en la rueda de prensa el ministro de Kiev dijo: "Todos hemos visto el bombardeo realizado por las tropas rusas es terrible. Están listos para cualquier acción, a pesar de las consecuencias", por lo que "debemos prepararnos para cualquier escenario".

Por su parte, el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, aseveró en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la central de Zaporiyia, convocada por Rusia, que en la actualidad no existe "una amenaza inmediata" a la seguridad nuclear en la planta. Sin embargo, el argentino Grossi avisó de que la situación “podría cambiar en cualquier momento”.