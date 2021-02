Udelar estudia nuevos mecanismos para sancionar copias y plagio

"No importa sin con cinco o 500 estudiantes" los que se copian en los exámenes o parciales de la Universidad de la República (Udelar), dijo el prorrector Juan Cristina. El asunto es que los docentes que tienen certezas de que eso ocurrió, no pueden verlo directamente ni hablar con el estudiante en persona, es decir, tienen poco margen de acción para señalar y sancionar esas conductas en el entorno virtual, que continuará durante el 2021.

El tema fue planteado en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar de este martes en el que el rector, Rodrigo Arim, planteó su postura: "(hay que) establecer con claridad cuáles son los márgenes sancionatorios y de señalamiento del comportamiento estudiantil" y propuso crear una comisión en la que participará personalmente junto al departamento de jurídica de la universidad.

En las clases virtuales aparecieron modalidades de copia, plagio y de "cooperación" entre estudiantes que no estaban previstas o que en la presencialidad las resolvía directamente el docente en el aula. Arim ejemplificó que si un estudiante tiene una captura de un Whatsapp o de una reunión de Zoom en la que se detectan estrategias de copia y colaboración entre los estudiantes en pruebas de carácter individual el alumno no querrá denunciar "porque son mis pares, mis compañeros de clase", dijo.

Leonardo Carreño

Rodrigo Arim, rector de la Udelar

Lo mismo sucede, explicó Arim, con los docentes que reciben el material de forma indirecta pero que no toman acciones porque no quieren ser "portavoz de la denuncia cuando la persona que le hizo llegar el material no le habilita".

Para resolver esta problemática, que el rector calificó como "el talón de Aquiles" y "una de las pocas dificultades que no se pudieron resolver" durante la virtualidad, la comisión que se designará en el próximo CDC buscará establecer nuevos reglamentos para que estudiantes y docentes puedan denunciar las situaciones de copia en exámenes o parciales. "No me conformo con respuestas como 'bueno si no tenemos a nadie que denuncie formalmente, no podemos hacer nada'. Si ese es el escenario que tenemos, es un escenario en el que tenemos acotada nuestra capacidad como Universidad para instrumentar evaluaciones no presenciales", opinó el rector.

El consejero de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) Andrés Fernández planteó en el CDC la preocupación del cuerpo estudiantil sobre cuáles serán los mecanismos que se aplicarán para controlar durante las pruebas porque, según explicó, algunas universidades del mundo recurrieron a la tecnología para controlar las cámaras y hacia dónde miran los estudiantes durante las pruebas.

En este sentido, tanto el rector como el prorrector descartaron la posibilidad de aplicar este tipo de medidas, aunque Arim explicó que se podrán usar mecanismos de supervisión a través de algoritmos que detecten plagios. "De esta comisión no va a salir un instructivo policial, pero sí será para poner las cosas en su lugar", dijo a título personal el prorrector Juan Cristina a El Observador, quien opinó que quienes tienen estas "faltas éticas no son la mayoría de los estudiantes".

Camilo dos Santos

Pasillo de la Facultad de Información y Comunicación

El docente del Consultorio Jurídico de la Udelar, Juan Ceretta, explicó que hasta ahora, según el procedimiento, llegan varios expedientes de denuncias de docentes por copia o plagio que son derivados a los consejos de cada facultad, aunque el proceso puede diferir en cada servicio universitario. Cuando el expediente llega al consejo (integrado entre otros por el orden docente y el estudiantil) se toma una resolución. Si el alumno denunciado admite la falta se aplica la sanción que el consejo decida, por ejemplo, suspensión de la calidad de estudiante por dos años o el recurse de la asignatura.

Si el alumno no reconoce la copia se nombra a un instructor que inicia una investigación administrativa y eleva un informe al consejo, que finalmente toma una resolución. Consultado sobre la flexibilidad de estos mecanismos que propone Arim, el abogado explicó que "el desafío para el docente es plantear una prueba donde la solución no sea repetir algo que ya está escrito" e insistió en que se deben fomentar los conceptos éticos.

Desde la Udelar dijeron a El Observador que la reglamentación que se pondrá a estudio de la comisión regirá para las situaciones que se presenten a futuro y no se aplicará en las que ya se detectaron, que fueron "puntuales y que se pueden identificar con precisión", según dijo Arim en el CDC.

En su intervención en el Consejo Directivo, Cristina destacó que, según los primeros datos recabados por la comisión sectorial de la Udelar, el rendimiento de los estudiantes durante el primer semestre del 2020 fue similar al primer semestre del año anterior. "Esas son buenas noticias", dijo.