Udelar suspendió evaluaciones presenciales a partir del 16 de diciembre

La Universidad de la República (Udelar) suspendió las evaluaciones presenciales previstas a partir del 16 de diciembre debido a la situación sanitaria del país.

A través de un comunicado firmado por el rector Rodrigo Arim, la universidad resolvió que cada facultad decidirá si las evaluaciones se realizarán a través de plataformas digitales, si se instrumentan evaluaciones orales no presenciales o si se reprograma el calendario.

Además, agrega el comunicado que "deberá tenerse presente no generar mecanismos de bloqueo por previatura que dificulten la continuidad de los estudios en el primer semestre de 2021".

Por otra parte, los seminarios y conferencias previstas se realizarán en formato virtual. En tanto, en el comunicado se solicita a los servicios "que elaboren planes de contingencia para culminar los procesos de evaluación de los cursos y se los comuniquen al estudiantado".

La Udelar tomó la decisión a raíz del aumento de casos de covid-19 en Uruguay, especialmente en Montevideo, donde se concentran las facultades, y la exhortación de las autoridades de salud a evitar aglomeraciones.

En tanto, señalan que las evaluaciones presenciales implican "traslados de cientos de estudiantes entre departamentos", por lo que los riesgos son mayores.

“Transitamos, sin dudas, el momento más difícil desde la aparición de los primeros casos en Uruguay”, indica Arim en el comunicado. “La salida es, necesariamente, de carácter colectivo. Es por esto que solicitamos su colaboración”, señala y luego menciona algunas recomendaciones dirigidas a reducir el número de nuevos casos de covid-19: reducir al mínimo los círculos de interacción personal, aislarse si se estuvo en contacto con un caso positivo o si aparece un síntoma, evitar aglomeraciones y optar por actividades al aire libre, utilizar la aplicación Coronavirus Uy y continuar con las medidas de protección: tapabocas, distancia interpersonal, lavado de manos, ventanas abiertas y contactos breves.

La decisión de la Udelar llegó luego de que estudiantes de Derecho reclamaran desde julio que las evaluaciones se realizaran de forma virtual debido al auge de los casos de covid-19. Este martes la agrupación Brum de esa facultad elevó a Decanato una serie de propuestas, que incluyen que se tomen exámenes a distancia, no se contabilicen previas para el 2021 y no se sancione a los estudiantes que no pudieron presentarse al último período de exámenes.