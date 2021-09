Unión Europea vuelve a colocar a Uruguay en lista de países sin restricciones especiales de viaje

Los embajadores de la Unión Europea (UE) acordaron este miércoles volver a colocar a Uruguay en la lista de origen de viajes no esenciales que podrán ser admitidos sin restricciones especiales, dijeron fuentes europeas coincidentes.

El acuerdo de los embajadores remueve de la lista con admisión garantida sin restricciones a Japón, Serbia, Azerbaiyán, Albania, Armenia y Brunéi, en una medida que deberá ser formalizada en los próximos días.

Así, los pasajeros provenientes de esos países al espacio europeo en viajes no esenciales pasarán a ser objeto de restricciones de movimiento.

En tanto, los representantes diplomáticos acordaron reincorporar a la lista a Uruguay, el único país latinoamericano y que había sido retirado de ese nómina en diciembre pasado.

En ese momento, Uruguay dejó de integrar la lista debido al aumento de casos de coronavirus. “La novedad fundamental es la no inclusión de Uruguay en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden”, afirmaba un comunicado publicado el 29 de diciembre de 2020 en el sitio web de la Cancillería de España.

La actual lista no es vinculante para las 27 naciones de la UE, que pueden optar por permitir la visita a viajeros completamente vacunados de otros destinos.

Hasta ahora, la mayoría de los miembros de la UE han seguido los consejos de viaje de Bruselas durante la crisis.

A fines de agosto, la UE recomendó que las capitales volvieran a imponer restricciones a los viajes no esenciales desde Estados Unidos por el aumento de casos de covid-19 en ese país, debido a un estancamiento de las campañas de vacunación.

Una vez que entren en vigor estos cambios, habrá alrededor de una docena de naciones en la lista de 'países seguros' para ingreso a la UE.

