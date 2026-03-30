El unicornio dLocal se pone la celeste y se convierte por primera vez en patrocinador de la selección uruguaya de fútbol

Desde un rincón del mundo, dLocal hizo historia al convertirse en la primera empresa uruguaya en cotizar en Wall Street. Diez años más tarde, la fintech líder en pagos transfronterizos vuelve a llevar a Uruguay al escenario global pero esta vez desde las canchas y en el evento más relevante para el fútbol global: el Mundial 2026.

Por medio de un comunicado la empresa fundada por Segio Fogel y Andrés Bzurovski anunció este lunes su patrocinio global oficial a la selección uruguaya de fútbol.

“Tecnología financiera para los mercados del futuro” es el mensaje central de la compañía que conecta oportunidades globales con realidades locales en más de 44 mercados emergentes y de alto crecimiento y 1.000 métodos de pago. Desde billeteras digitales y redes de pago instantáneo hasta dinero móvil y esquemas basados en efectivo, dLocal hace posible que miles de millones de “pagadores” participen en la economía digital global en sus propios términos.

DLocal obtuvo por primera vez en su historia ingresos mayores a US$ 1.000 millones: el rol de la IA para acelerar el crecimiento y la visión de su CEO para el 2026

“Como una empresa nacida en Uruguay y construida durante la última década para servir a los mercados del futuro, apoyar a nuestra selección en el escenario global es profundamente simbólico de lo que hacemos todos los días ”, dijo Pedro Arnt, CEO de dLocal.

“Crecimos respaldando a campeones mundiales en comercio electrónico, movilidad, streaming, viajes y remesas en el Sur Global, y ahora estamos orgullosos de apoyar a nuestra propia selección nacional con el mismo foco en las raíces locales y la ambición global”, subrayó Arnt.

La campaña

En su campaña, dLocal alienta a las marcas más ambiciosas a dar su paso mundial y atreverse a alcanzar su próximo billón de consumidores de la mano de su plataforma. En el mismo sentido, por medio de su página, la empresa alienta a apostar por esos mercados que todos quieren ganar pero no todos pueden alcanzar, los emergentes donde la fintech de pagos construyó su éxito.

"Construimos la infraestructura que lleva a las mejores empresas del mundo a todos los mercados emergentes, a todos los rincones del Sur Global. A aquellos lugares de difícil acceso, ignorados y subestimados", afirma la campaña que reivindica a los campeones mundiales dentro y fuera de la cancha.