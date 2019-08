Un ambiente preocupante

Si un extranjero llegara hoy a nuestro país creería que nos sentimos inmunes a los males que empiezan a mostrar los datos inquietantes que nos llegan del mundo. En estos días, hubo comportamientos financieros y económico que refuerzan los malos vientos de un contexto muy volátil, que obliga a tener la guardia en alto.

Sin embargo, parecería que el Uruguay de campaña electoral -que envuelve especialmente al propio gobierno paralizado en materia economica desde hace tiempo- camina con una venda en los ojos en relación al ambiente internacional.

No ha habido ninguna discusión de fondo acerca de la perturbación que sufre el mundo en un momento en que el país sufre de una fragilidad fiscal, enlentecimiento económico y un bajón del mercado de trabajo. Solo se oyeron críticas del ministro Astori a los programas de Lacalle Pou y Talvi usando impropiamente la web de la Presidencia, acto que tuvo que ser rechazado por el prosecretario Roballo.

Pero el rumbo del país, no solo en el largo plazo, sino tambien en el corto hasta que asuma la nueva administración sea del partido que sea, no puede ser dejado de lado. Y ello es principalmente responsabilidad del gobierno que debe gobernar hasta el 28 de febrero.

El viento huracanado más potente proviene de la guerra comercial con balas de aranceles que libran Estados Unidos y China. A lo que sigue la cercana salida del Reino Unido de la Unión Europea. La fuerte tensión en Hong Kong y en el golfo Pérsico, que se pueden ver cómo problemas muy lejanos, en realidad no lo son. La crisis en Hong Kong ha quedado atada a las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín luego de las quejas de Donald Trump al régimen de Xi Jinping. El conflicto que enfrenta a las potencias de Occidente con Irán, puede provocar una crisis del petróleo, otro dolor de cabeza de una lista que podría seguir.

En ese contexto, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU cayó el miércoles 14 por primera vez desde 2007, una señal que históricamente anuncia una recesión, aunque ayer había algo más de optimismo por el desempeño de las ventas minoristas del mes pasado.

La economía china registró una sorpresiva caída en julio, que se reflejó especialmente en la producción industrial a un mínimo en más de 17 años. Alemania se contrajo muy poco en el segundo trimestre, un 0,9%, pero estamos hablando de la principal locomotora europea.

Es un escenario de movimientos telúricos se desencadena la caída de Argentina que tiene entre manos una bomba fiscal y monetaria muy potente, y de alto endeudamiento, que en Uruguay se hará sentir de alguna manera.

Ayer hubo una reacción más tranquila de los mercados, luego de un “canal abierto” entre el presidente Mauricio Macri y el candidato opositor, Alberto Fernández, y de declaraciones mesuradas del postulante kirchnerista, que es casi un hecho que ganará la contienda electoral de octubre. Pero el rechazo de los mercados a las políticas de Fernández –a quien acompaña la controvertida exmandataria Cristina Fernández- se mantienen en pie.

Coincidimos con el punto de vista del economista Aldo Lema que tuiteó: “Si la economía uruguaya tenía desafíos para los próximos 5 años, ahora parecen acrecentados con la situación de Argentina y el resto del mundo”.

Los candidatos y sobre todo el gobierno tienen que dar señales claras de que están atentos a los acontecimientos del mundo, actuar con prudencia y mirar el país de mediano y largo plazo.