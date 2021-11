Un año de la muerte de Maradona: la herencia, los escándalos y la novia cubana

El 25 de noviembre de 2020 a la tarde comenzó la segunda parte de la historia de Diego Maradona. Su muerte abrió un amplio abanico de dudas, litigios y claroscuros que continúan hasta ahora.

El astro del fútbol mundial murió antes del mediodía de ese miércoles 25 de noviembre en medio de la incertidumbre sobre su salud y los cuidados médicos que recibía. Ya a las pocas horas comenzó una batalla entre herederos, apoderado y el personal médico y personas de confianza que estuvieron durante los últimos meses con el exfutbolista.

Los cinco herederos universales abrieron dos frentes. Por un lado, los abogados de los hijos comenzaron una causa contra siete profesionales que formaban parte del entorno de Maradona. Todas las miradas entonces apuntaron contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora (de la internación domiciliaria en la que estaba Maradona cuando murió) Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

A principios de este mes fueron imputados por presunto homicidio con dolo eventual. Pero igualmente, el proceso continúa y la Justicia aún no pudo esclarecer la responsabilidad de ellos en el fallecimiento del exjugador. Si son declarados culpables pueden recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Por otro lado, al poco tiempo de su muerte comenzó la sucesión de los bienes que deben ser repartidos entre los herederos. Los reclamantes son los que están reconocidos por Maradona y avalados por las Justicia: Dalma y Gianinna (hijas que tuvo con Claudia Villafañe), Diego junior (con la italiana Cristiana Sinagra), Jana Maradona (con Valeria Sabalain) y Diego Fernando (con Verónica Ojeda).

Juan Mabromata / AFP Un año de la muerte de Diego Maradona

Si bien no hay una cifra concreta sobre la herencia —una de las versiones es de US$ 50 millones—, el abogado de Diego Fernando, Mario Baudry, dijo semanas atrás que a Maradona le robaron US$ 70 millones desde 2014 hasta su muerte. Las balas de Baudry apuntaron contra el último apoderado y abogado del "10": Matías Morla.

El abogado también era socio del exfutbolista en la marca “Diego Maradona” a través de la empresa Sattvica S.A. y tiene un duro enfrentamiento judicial y mediático con Dalma y Gianinna.

La novia cubana de Maradona

Hace pocos meses surgió una voz que generó conmoción en torno a la figura del "10" y fue a través de una entrevista. Mavys Álvarez, una de las novias cubanas de Maradona durante su estadía en la isla, se sentó en un canal de televisión de Miami y levantó polvareda. Álvarez era menor de edad durante un tiempo en el que mantuvo una relación con él.

Entre tantas cosas, declaró haber recibido maltrato físico y verbal. Añadió que Maradona fue quien la inició en las drogas hasta convertirse en adicta a la cocaína. Relató que siendo menor de edad viajó hacia Argentina sin el consentimiento de sus padres. Sobre ese momento contó que Maradona la quiso sacar de la isla adentro de una especie de valija, algo que finalmente no ocurrió. Uno de los acompañantes de Maradona en La Habana (Omar Suárez) se refirió, jocosamente a ese hecho, en un programa de televisión el 3 de diciembre de 2020.

Ya instalada en Buenos Aires se le realizó una operación de implantes mamarios a pedido de Maradona. Para ello tampoco contó aprobación familiar. Las declaraciones causaron revuelo al punto tal que una ONG argentina presentó una denuncia por trata de personas contra el entorno de Maradona de esos años. Allí figuran Guillermo Coppola (entonces manager), Carlos Ferroviera y Suárez, entre otros.

En la presentación de la denuncia la cubana expuso: “En Argentina, y aún siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí. En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años”.

Àlvarez llegó hace pocos días a Buenos Aires para presentarse como querellante en esa causa. En otra entrevista, esta vez a un medio argentino, acusó a Maradona de violación.

Esta presentación judicial claramente no lo tiene como acusado por razones obvias, pero sí genera otro claroscuro alrededor de su vida. Y como el resto de las acciones presentadas ante la Justicia promete más capítulos.

La vida de Maradona estuvo llena de excesos. Se peleó con sus hijas a quienes siempre afirmó que amaba; trató de ladrona a Claudia Villafañe de quien dijo era el amor de su vida; también lo hizo con Coppola, y fue un infiel contumaz. En su costado más oscuro, muchas de sus noches estuvieron llenas de drogas y alcohol que lo deterioraron durante años.

Pero nada opacaba su prestigio mundial que alcanzó a fuerza de goles y amagues. Y como en muchos casos sucede su muerte hizo crecer aún más su fama. Para muchos fue el mejor jugador de fútbol del mundo de toda la historia. Para otros, un rufián que debió correr con otra suerte de no haber sido tocado con la varita mágica del duende de la pelota.