Un buen mercado acompañó al 211° remate de Plaza Rural

En un remate con una agilidad y una dinámica notable, Plaza Rural colocó el 96% de los 11.438 vacunos ofrecidos en su 211° remate.

Alejandro Zambrano, presidente de Plaza Rural, comentó a El Observador que fue un “muy buen remate”, dado que, por un lado, se pudo colocar la mayor parte de la oferta y, por el otro, a un “muy buen” nivel de precios en todas las categorías.

Debido al elevado volumen de oferta, la venta se desarrolló en dos días –el miércoles 4 y el jueves 5 de setiembre– desde las instalaciones del hotel Cottage y contó con el apoyo financiero del BROU.

“El primer día vendimos el 100% de lo que fueron las categorías de invernada con promedios interesantes, fundamentalmente en los terneros y en las terneras”, destacó el director del escritorio Zambrano & Cía.

A modo de ejemplo, señaló que los terneros lograron un promedio de US$ 2,53 por kilo, es decir, US$ 460 por cabeza. Por su parte las terneras hicieron US$ 2,38 –US$ 420–, lo que el rematador consideró “muy buenos precios”.

En tanto, informó que el resto de las categorías anduvieron “muy bien” y se manejaron a valores similares a los remates pasados, “centavos más o menos; algunos subieron y otros bajaron”, puntualizó.

Hizo referencia a que, sobre todo en lo preñado, quedó algún lote sin vender –se colocó el 77%–, porque había en ese caso por parte de los vendedores “pretensiones de valores”.

23 de setiembre es el cierre de inscripciones para el 212° remate de Plaza Rural.

“Lo que quedó fue porque había ideas de valores, no por falta de interés”, aseguró.

Finalmente, el rematador comentó que el remate se desarrolló bajo un mercado “animado y dinámico” y con ganados provenientes de zonas con baja pasturas.

“Estamos llegando a los últimos días de frío y la primavera empieza a empujar”, dijo.

En ese sentido, mencionó que para el 212° remate –a desarrollarse el 3 y 4 de octubre– “se va a tener a la primavera instalada y, por lo tanto, se contará con un mercado animado. Parecería que el 2019 va a concluir con esa referencia”, finalizó.

Hasta el 23 de setiembre hay tiempo para inscribir los lotes para participar del próximo remate.

Los detalles completos de la venta están disponibles en el sitio plazarural.com.uy.

