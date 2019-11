Un derrumbe en Ciudad Vieja y el vendedor de tortas fritas que se salvó la vida

Faltaban pocos minutos para las 17 horas cuando un pretil del edificio en remodelación ubicado en la esquina de Sarandí y Zabala se desmoronó y despertó la rutinaria tarde de calor en Ciudad Vieja. Los escombros que cayeron lesionaron en la pierna a un señor que justo transitaba por el lugar y en la cabeza a una veterana que, también, cruzaba en ese instante esa esquina de Montevideo.

"Nosotros estábamos trabajando. Justo estábamos adentro y sentimos que se derrumbó todo y, cuando salimos, vimos que había dos personas que estaban ahí lesionados. Fue un segundo. Cuando los vimos empezamos con otra gente a ayudar las personas. Con la gente sacamos las piedras y todo para sacarlos y justo vino la ambulancia", dijo Fabián, uno de los obreros que trabajaban dentro del edificio, a El Observador.

"Ya había una rajadura ahí. Ya vinieron ingenieros y todo y supuestamente daban el okey para arrancar al obra. Cuando te dan el okey uno arranca a trabajar con confianza pero ta, se derrumbó", agregó.

Leonardo Carreño

"Este hombre nació de nuevo", lanzó un vecino mientras relataba el evento inesperado de la tarde. Bárbaro, el inmigrante cubano que siempre vendía tortas fritas bajo la esquina derrumbada, hoy había decidido colocar su puesto unos metros más abajo, por la calle Zabala, y ese cambio de ubicación le salvó la vida.

Junior Alaio, uno de los amigos de Bárbaro contó que fueron ellos los primeros en ir a darle socorro a los afectados por el derrumbe. "Empezamos a levantar los escombros para darle los primeros auxilios. Muchos uruguayos aquí nos dijeron que no, que eso no se podía hacer, que no podíamos tocarlos, pero bueno, en nuestro país eso es normal, si uno ve que una persona se cae, en el momento vamos y lo recogemos", contó.

Según dijo, el hombre se fracturó las dos piernas "gravemente" porque le "cayó encima todo el peso de los escombros".

Pero el trágico evento se convirtió en fiesta para ese grupo de cubanos que no podían creer como Bárbaro aún seguía con vida. "Estamos celebrando su cumpleaños porque hoy, realmente, se libró de la muerte", remató Alaio.

Leonardo Carreño

Ese era el comentario que corría entre varios vecinos de la zona que identificaban perfectamente al joven vendedor. "El tortero nunca está ahí. Siempre está en la esquina. Pero bueno, cuando no es para vos, no es para vos", le dijo por lo bajo un vecino al guardia de seguridad del Bandes que se ubica justo en frente al edificio que se robaba todas las miradas.

Fue ese mismo guardia el que contó a El Observador que una pequeña parte del pretil contiguo ya se había caído el año pasado pero, según dijo, nadie le prestó atención.