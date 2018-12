Un error de iPhone dejó a usuarios incomunicados durante la Navidad

A pocas horas de la Navidad, usuarios de iPhone en todo el mundo empezaron a sufrir problemas de conectividad, según reportaron varios medios. Los inconvenientes aparecieron al instalar el nuevo iOS 12.1.2 en sus dispositivos que buscaba solucionar los problemas de conectividad que sufrían algunas personas en Turquía y que tenían los iPhone XR, XS y XS Max.

Apple lanzó una nueva versión de su sistema operativo con el fin de arreglar ese bug e insólitamente el problema turco terminó expandiéndose a Sudamérica, Asia, Norteamérica y Europa.

La actualización estaba enfocada en solucionar el bug radicado en la eSim, una de las novedades de iPhone que en algunos países europeos ya es compatible con algunas operadoras. Al modificar las eSim, Apple dejó a usuarios sin poder realizar llamadas ni mandar mensajes de texto y sin poder hacer uso de los datos móviles. En algunos casos también afectó la conexión con redes wifi.

Apple aún no se pronunció al respecto pero, en caso de que no tenga la nueva versión del iOS, se recomienda de momento que no sea instalada. Además, la actualización no trae grandes novedades. Ya muchos usuarios se quedaron incomunicados durante la Navidad y puede que te perjudique en lo que queda del año.