Un exdiputado federal aliado de Bolsonaro resistió a los tiros una orden de arresto

El exdiputado federal por el Partido Laborista Brasileño (PTB) Roberto Jefferson y actualmente aliado del presidente Bolsonaro, a quien adhirió en 2019, arrojó una granada y disparó contra agentes de la Policía Federal que acudieron a su casa este domingo para cumplir con un orden de arresto del Tribunal Supremo de Brasil.

Dos policías resultaron heridos por las esquirlas de la granada y fueron trasladados a urgencias. Según la Policía Federal, recibieron atención médica y ya fueron dados de alta.

De acuerdo con las autoridades policiales, Jefferson se entregó el domingo a la noche y fue llevado a la Estación de Policía Federal. Antes de que el excongresista se entregara, el que fuera candidato presidencial del PTB, el padre Kelmon, lo había persuadido para que depusiera sus armas ante la policía.

En un video grabado por el exdiputado dentro de su casa, se ve lo ve monitoreando cámaras de seguridad con las que observa a los policías que la rodean y se lo escucha decir: “No me estoy entregando porque creo que es absurdo. Ya basta, estoy cansado de ser víctima de arbitrariedades y abusos. Desafortunadamente voy a enfrentarlos”.

Según el diario Folha de S. Paulo, Jefferson disparó más de 20 tiros de fusil y arrojó dos granadas a los policías federales.

En otro video realizado por el exdiputado, el vehículo de la Policía Federal aparece en las cámaras de seguridad con los cristales rotos y se puede apreciar a un agente apartándose del lugar.

“Me dispararon y yo les disparé. Estoy dentro de la casa, pero ellos me rodean. Va a empeorar, pero no me rendiré”, dice el diputado en la grabación. También critica al ministro Alexandre de Morais, al que acusa de autoritario.

El operativo de la Policía Federal se produjo como consecuencia de que el día anterior, Jefferson insultara a la ministra Cármen Lúcia del Supremo Tribunal Federal. La comparó con “prostitutas”, “ladrones” y “zorras” en un video subido a las redes sociales de su hija Cristiane Brasil también del PTB.

El exdiputado se encontraba bajo arresto domiciliario desde enero de este año, cuando salió del penal por motivos de salud. En agosto del año pasado se decretó su arresto luego de que difundiera amenazas contra las instituciones de justicia del país.

En respuesta a su video atacando a Cármen Lúcia, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) presentó al ministro Alexandre de Moraes una solicitud para revocar el arresto domiciliario de Roberto Jefferson, decisión que adoptó el ministro ordenando a la Policía Federal que procediera a su detención de inmediato el domingo.

En el video, el exdiputado dice estar “indignado, fui a revisar el voto de la bruja de Blair, de Cármen ‘Lucifer’, en la censura anterior de Jovem Pan, volví a mirar, ¿no lo puedo creer? Ella realmente me recuerda a esas prostitutas, esos vagabundos, los que son asaltados, ¿verdad? ¿Quiénes se vuelven hacia el tipo y dicen 'Oh, cariño, ¿en el culo? Nunca me ha importado el culo, es la primera vez. Lo hizo por primera vez, abrió la inconstitucionalidad por primera vez. Lo dice así, 'la censura previa es inconstitucional, va en contra del precedente de la Corte Suprema, pero es solo esta vez, cariño... Blair Witch, está podrida por dentro y horrible por fuera, es una bruja, una bruja... Si, póngale un sombrero puntiagudo y un palo de escoba en la mano y ella volará… Dios me salve de esta mujer que está en este pozo negro que es el Tribunal Superior Electoral”.

El exdiputado se refería a la decisión de la ministra Cármen Lúcia, en el juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE), que obligó a retirar las noticias falsas de la emisora ​​de radio, TV y plataformas de internet Joven Pan. Con su voto, el tribunal obtuvo la mayoría para la decisión que exigía que la emisora ​​le diera al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) un derecho de réplica por declaraciones falsas o tergiversadas hechas por comentaristas en el canal.