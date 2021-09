Un festejo íntimo y un show especial: así fue el casamiento de Abel Pintos y Mora Calabrese

El cantante argentino Abel Pintos y su flamante esposa, la emprendedora textil Mora Calabrese, compartieron con sus seres queridos el festejo de su casamiento en la estancia Villa María, en la localidad bonaerense de Máximo Paz.

“Es un lugar bellísimo y también muy adecuado para poder realizar un evento así en un contexto como el que estamos aun viviendo en esta pandemia. Todo se puede hacer al aire libre y eso tuvo mucho que ver en nuestra elección”, explicó el cantante, según recoge el medio argentino La Nación.

“La propuesta de matrimonio fue romántica, porque cuando uno le propone matrimonio a la persona que ama, la situación es muy emocionante. Pero realmente fue todo muy sencillo. Nosotros tenemos una vida muy sencilla, hacemos todo de esa manera... Una mañana me desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio”, añadió Pintos en rueda de prensa.

A una semana de haber pasado por el Registro Civil de Chaco, la pareja festejó este fin de semana con sus seres queridos.

Se casaron Abel Pintos y Mora Calabrese en una ceremonia íntima 🤩 pic.twitter.com/usUvgWNdA9 — Santi Peretti (@SantiagoPeretti) September 26, 2021

El encargado de ambientar el lugar fue Javier Pita. El wedding planner elegido por la pareja contó a La Nación que “el punto de partida fue inspirado en las bodas italianas. Encontrar un lugar mágico que nos aportara la frescura de una atmósfera ideal y que nos brinde todas las condiciones necesarias para poder realizar dicho evento cumpliendo con todas las normas de cuidado".

El broche de oro lo puso el artista argentino Jairo, quien cantó el Ave María para los novios.