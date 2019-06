Un informe del INAC reavivó el debate sobre la exportación de ganado en pie

“Si yo fuese ministro y tomara el trabajo tal cual se planteó, suspendería esta tarde mismo la exportación en pie”. La frase no pertenece a ningún empresario de la industria frigorífica, sino al presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, en referencia al informe presentado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) la semana pasada, un día ante las gremiales agropecuarias y otro ante la industria de la carne.

En realidad, la aseveración irónica que Buzzalino hizo en el programa Tiempo de Cambio de Radio Rural esconde una crítica al informe presentado –que no tuvo grandes novedades según otras fuentes consultadas-, en el sentido de que aunque lo consideró “muy serio y profesional”, se enfoca en una sola fase. Buzzalino dijo que lo que se planteó es que debe tenerse una visión “más integral” sino el informe está "incompleto".

Desde INAC, explicó el productor, se argumentó que la competencia legal de la institución es estudiar las variables a partir de lo que ocurre posterior a la faena. El trabajo en cuestión fue realizado por encargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la cartera que ahora deberá definir políticamente qué camino toma con las conclusiones que arrojó ese estudio técnico.

“Evidentemente la industria está haciendo un lobby muy importante y falta la visión del interés del productor. Un escenario para el productor y sobre todo el criador en donde trabajemos para aumentar el nacimiento de terneros y a la vez, cortemos la exportación de ganado en pie, quedaría todo en la cancha del corporativismo de los frigoríficos”, aseguró Buzzalino.

Según el productor, el trabajo de INAC se basó en la arista comercial en términos del impacto en la faena, pero hay que tener en cuenta, dijo, que hubo un aumento en los nacimientos de terneros y crecieron de forma exponencial las vacas de cría.

Otras visiones

En este sentido, el codirector de la consultora APEO, Ignacio Buffa, dijo a El Observador que “en cualquier negocio si hay demanda de tu producto, sea al nivel que sea, es bueno”.

“Hay un mercado que demanda terneros y eso, a priori, no es malo. La particularidad de este negocio es que lo que se exporta en pie no se faena en Uruguay y con una mirada parcial uno podría decir que se está perdiendo valor agregado, pero cuando ese ternero se va, deja un espacio que es ocupado por otra categoría, que es la vaca de cría”, explicó.

Para Buffa, esa pérdida de valor en la venta hacia el exterior es posible de netear con una mayor producción: “Con 50.000 vacas de cría se compensa ese efecto de pérdida de valor agregado, si se toma en cuenta un promedio de 200.000 animales que se exporten en pie al año”.

En este contexto, tras casi dos meses sin embarques, en junio se retomará la exportación de ganado en pie a Turquía, y según informó la consultora Blasina & Asociados, se enviaran aproximadamente 30.000 machos enteros en la primera quincena de este mes.

En el primer semestre -considerando los próximos embarques- las exportaciones de ganado en pie totalizarán 81.323 cabezas con destino a Turquía, casi 3 veces menos que las 226.115 cabezas enviadas en el primer semestre del año pasado que fue récord histórico.

Durante 2018 la exportación de ganado en pie llegó a las 405.603 cabezas, básicamente de terneros enteros, siendo el principal destino Turquía con 360 mil. Los otros rumbos fueron Egipto, Irak, China y también Sudamérica.

Un choque de intereses

En julio de 2018, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) presentó un informe elaborado por la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la institución en la que se resaltaron las bondades de un relativamente nuevo rubro comercial, por el auge que ha derramado en la ganadería el negocio (relativamente nuevo) de la exportación de ganado en pie desde Uruguay.

Ese trabajo se hizo como respuesta a otro estudio que la industria frigorífica uruguaya le había encargado un año atrás a la consultora CPA Ferrere. Este estudio sostenía que la exportación de ganado en pie genera pérdida de valor agregado en la cadena cárnica, en la medida que se dejan de realizar una serie de actividades sobre los animales exportados. El trabajo estimó que son unos US$ 319 por cabeza de pérdida, unos US$ 53 millones por año.

La ARU, por su parte, argumentó que esos números ignoraron el valor agregado producido por la mayor producción de terneros a partir del estímulo para el sector criador al ver revalorizado su producto por la demanda agregada.

Según las estimaciones de ARU, en los últimos ocho años el stock bovino se incrementó un 6%, lo que implica algo más de 640 mil cabezas más de ganado. La categoría que más creció fue la de vacas de cría, que en 2017 llegó a 4,3 millones de cabezas, mientras que en el caso de los terneros/terneras se tuvo un incremento de 400 mil cabezas (17%).

La visión del gobierno

En tanto, asumiendo la posibilidad de que desde el gobierno se pueda establecer una tasa límite para la exportación de la cantidad de cabezas de ganado, el ministro de Ganadería, Agricultora y Pesca, Enzo Benech, ha manifestado que el rubro ha tenido beneficios y que la exportación de ganado en pie “no está en tela de juicio”.

En julio de 2018, Benech afirmó que le "gustaría" que todos los terneros que nacen en el país se terminaran faenando en frigoríficos uruguayos, aunque también reconoció que esa línea de negocio ayuda a mantener precios equilibrados que favorecen al sector criador.

"No es un tema nuevo. Hay varios actores que tienen intereses. A mí la verdad me gustaría que todos los terneros que nazcan en el país se criaran, se engordaran y se faenaran en Uruguay, para venderlos procesados, pero no es sencillo. No es un país barato y no es el único rubro de producción que nos permite vender productos sin terminar. He recibido a los arroceros pidiendo poder exportar arroz cascara, por ejemplo", comentó.