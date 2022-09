Un legislador iraní calificó de prostitutas y agitadoras a las mujeres que se sacan el velo para protestar

Mahamoud Nabavian, un legislador iraní, calificó de “prostitutas” y agitadoras las mujeres que se sacan el velo en las movilizaciones de protesta por la muerte de Mahas Amini.

El comentario de Nabavian se produce en momentos de un agravamiento en los enfrentamientos ocurridos durante las movilizaciones y las amenazas oficiales de endurecer su política para con las manifestantes.

El legislador dijo que sacarse la hijab era como estar desnuda en público y sus palabras tuvieron eco en los medios oficiales que también acusaron a las manifestantes de “hipócritas, agitadoras, matonas y sediciosas”.

Las protestas por la muerte de Amini estando bajo detención de la policía de la moral se han extendido por todo el país y muchas mujeres no sólo se sacaron los velos, sino que se cortaron el pelo desafiando las estrictas normas impuestas por los cánones islámicos aplicados por el gobierno.

El movimiento se ha extendido a todo Irán y no hay señales de que vayan a disminuir, aunque la violenta represión ya se haya cobrado más de 60 muertes, según la agencia de noticias paraoficial FARS. Este número es cuestionado por el grupo Derechos Humanos para Irán, basado en Oslo, que estima ese número es mucho más alto.

Funcionarios iraníes informaron el lunes que se habían practicado más de 1.200 arrestos entre protestantes, activistas, abogados y periodistas.

Mahomoud Amiri-Moghadam, director de Derechos Humanos para Irán, le dijo a DW que “pese a que las autoridades disparan contra las manifestaciones las protestas continúan y no vemos señales de que la gente se vaya a quedar en sus casas”.

“La gente no quiere otra cosa que vivir una vida normal, no he visto en mi vida tanta gente enojada que expresa claramente que basta es basta”, agregó.

El influyente Gran Ayatollah Hossein Nouri Hamedani, alineado con el sector ultraconservador del clero ha instado al gobierno a adoptar una línea más blanda, “los líderes deben escuchar las demandas de la gente, resolver sus problemas y mostrar sensibilidad por sus derechos”, expresó.

La solidaridad con el movimiento se ha extendido en Europa, Estados Unidos y en algunos lugares de Medio Oriente.

Ravina Shamdasami, vocera del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, exhortó al clero gobernante en Irán a respetar completamente “los derechos de libertad de opinión, de expresión y de reunión y asociación pacífica”.

Estados Unidos, por su parte, la semana pasada impuso nuevas sanciones contra Irán y la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, propuso que también los países de la Unión Europea instrumentaran sanciones contra Teherán.

El gobierno iraní ha respondido acusando a Estados Unidos y algunos países europeos de intentar usar los disturbios para desestabilizar a Irán.