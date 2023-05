"Un palo no nos asusta": estudiantes del IAVA se manifiestan frente al Codicen con Gerónimo Sena a la cabeza

Los estudiantes del Liceo IAVA, con el vocero del gremio Gerónimo Sena a la cabeza, se manifiestan a esta hora frente a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) en reclamo por la "violencia" que entienden están ejerciendo las autoridades, tanto de la Educación como de la Policía. También hay estudiantes del liceo Dámaso y del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa).

"La Policía está cada vez más violenta", expresó Sena en diálogo con El Observador y recordó el episodio que se vivió este jueves en el liceo Dámaso, en el que los estudiantes ocuparon el centro durante varias horas y fueron finalmente desalojados por la Policía.

Más temprano este viernes el gremio del IAVA cortó la calle Eduardo Acevedo en la esquina con 18 de Julio.

"Somos 30 boludos que estamos manifestándonos con la fuerza del mundo, de lo más profundo del corazón ya, porque estamos todos muy cansados... Que vengan con tanto repertorio para reprimir a gurises menores de edad... No nos parece para nada. Esto no termina acá. A nosotros un palo no nos asusta, un casco tampoco", explicó Sena.

Y agregó que las reivindicaciones de este viernes ya no son del IAVA sino de todo el "movimiento estudiantil".

Durante la manifestación, los estudiantes cantaron a los policías: "En el bosque de la china un milico se perdió, ojalá se pierdan todos la yuta que los parió".