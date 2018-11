Un sistema automático para cultivar en casa

El hidropónico es un método utilizado para cultivar plantas a partir de soluciones minerales acuosas en lugar de tierra. Es considerada una forma ideal para cultivar en espacios reducidos o interiores.

El uruguayo Renzo Mastrascusa comenzó con la idea en 2015. Algunos amigos que cultivaban cannabis en espacios pequeños, no adecuados (con poca iluminación y aire), sin conocimientos para un cultivo de estas características, se acercaban a preguntarle cómo mejorar los cultivos debido.

"Me puse a estudiar sobre cultivos, hice cursos de hidroponía, hasta que en 2015 cuando se legalizó el cannabis, lancé el primer prototipo formal. Ahí fue cuando me di cuenta que era capaz de diseñar ese sistema para que las personas que carecieran de conocimiento, espacio y tiempo para dedicarle a los cultivos, pudieran recurrir a un dispositivo que se encargara de todo", explicó el emprendedor.

Lo único que se requiere es conexión eléctrica e internet. Se conecta el sistema, se elige qué se va a cultivar, y ya está automatizado para que funcione. Además, la persona recibe alertas si sucede algo fuera de lo normal, como un corte de luz que interrumpe el ciclo. Para las personas que si tienen conocimiento sobre los cultivos, existe la opción de programar valores para personalizarlos. "Es para cualquier persona que quiera cultivar pero que no tiene idea cómo hacerlo", dijo Mastrascusa.

La primera línea de negocio de eGrow está dedicada al cultivo de cannabis. No obstante, el dispositivo puede adaptarse a cualquier tipo de cultivo vegetal, inclusive a plantas aromáticas. "El cannabis justo en este momento está en auge, hay mucha gente interesada en Uruguay y conviene estratégicamente estar presentes en ese mercado", resumió Mastrascusa.

Validación y producción

"Esa validación de negocio me sirvió mucho a nivel técnico y para ver que tenía aceptación en el mercado de los auto cultivadores. En esa validación generé una lista de clientes pendientes", contó el emprendedor, quien ya había intentado anteriormente emprender con otros dos proyectos que no fueron exitosos.

Este mes eGrow se unió a la incubación de da Vinci, por lo cuál recibió capital semilla de ANII (US$ 25 mil) que le servirá para dar sus primeros pasos en el mercado uruguayo. "Es muy importante la incubación. No tengo socios, y esto me fortalece. Mi tutor es Diego Fraga que realiza un seguimiento importante. Todo el equipo está siempre disponible y le dan otra inyección al emprendimiento", resumió.