Una frase de Orlando Dovat que motivará tu lunes

Uno nunca sabe cuándo se encontrará con situaciones que cambiarán y marcarán el rumbo de su vida. El fundador de Zonamerica, Orlando Dovat está convencido de esto y además, lo vivió en carne propia.

A los 40 años Dovat se quedó sin trabajo. Vivía en México y trabajaba para una empresa alemana, que le ofreció un cargo en aquel país. Pero decidió -y sintió- que tenía que volver a Uruguay porque había "mucho por hacer". "Pensé que si me iba -a Alemania- era como un egoísmo no apoyar a la comunidad en la que me crié. Uno tiene que devolver socialmente los esfuerzos que hace una comunidad por cada uno de ellos. Con toda la experiencia que tenía, sentí que podía hacer cosa. No sabía qué", dijo en una entrevista con El Observador Tv.

Volvió a Uruguay sin empleo pero recargado de entusiasmo. "A una situación de dificultad el hombre se sobrepone, genera por todos los medios la creatividad y busca cómo resolver sus problemas", aseguró.

A Dovat le gusta rodearse de jóvenes, a quienes siempre les dice que "nunca paren de tener fuerza" y que "nada es imposible, que todo lo que imaginan lo pueden llevar a cabo". Cuando tuvo la idea de crear la zona franca, "muchos decían que estaba loco", admite.

Tiene una historia que se divide en un antes y un después de Zonamerica, ya que se convirtió en empresario a los 45 años, tras haber desarrollado su carrera como profesional -contador- en varias empresas en distintos países.

“Empecé a los 45 años y es un claro mensaje de que se puede empezar siempre. Le recomiendo a los jóvenes que tengan una mirada a largo plazo y que puedan pensar en el futuro, no solo el de ellos, sino también en el de un país”, subrayó Dovat.

Y añadió: "En el momento que uno vive siempre le parece que es joven, que tiene la capacidad de desarrollarse y encarar cosas nuevas. No lo relativiza respecto a la edad".