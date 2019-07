Una frase del fundador de LinkedIn que motivará tu lunes

Es uno de los empresarios más escuchados en Silicon Valley. En 2003, co-fundó la red profesional y laboral LinkedIn, que en 2016 fue comprada por Microsoft en más de US$ 20 millones.



Su libro The Startup of you puede verse en realidad como un compendio de conceptos y frases motivadoras para el desarrollo personal.

La premisa del libro es que todos los seres humanos son un “trabajo en progreso”, y que está en su esencia el ser emprendedores, “ no porque deban crear compañías, sino porque la voluntad de crear está codificada en el ADN humano”.



Según Hoffman hay tres pilares para avanzar en una carrera profesional: invertir en uno mismo, construir relaciones sólidas y asumir riesgos.

“Necesitas pensar y actuar como si estuvieras dirigiendo una empresa nueva: tu carrera”, escribe Hoffman, y aconseja adoptar lo que denomina el modo “beta permanente”.

“Para muchas personas, veinte años de experiencia es realmente un año de experiencia, veinte veces repetida (…) Si estás en beta permanente en tu carrera, veinte años de experiencia en realidad son veinte años de experiencia porque cada año estará marcado por nuevos desafíos y oportunidades enriquecedoras. La beta permanente es esencialmente un compromiso de por vida para el crecimiento personal continuo”, explica.

En su libro pregona que cada día debe representar la oportunidad de aprender y hacer, para así crecer tanto en la carrera como en la vida.