Una novela sobre la soledad de la mujer independiente, la posmodernidad y la pérdida de las raíces

Una especie de sentimiento de obscena satisfacción le brota al resto del mundo cada vez que llega alguna mala noticia de Escandinavia. Nace del alivio al comprobar que en todas partes es lo mismo, que no importa el grado de desarrollo o prosperidad, que no existe un paraíso en la tierra a quince horas de avión.

Además de la globalización de la información, también han contribuido a derribar esa imagen de perfección los escritores modernos de novelas policiales nórdicos que, salvo excepciones, a través de la exageración y la caricatura presentan sociedades violentas y agrietadas, con asesinos gore en cada esquina, extremos literarios que rozan lo ridículo.

Mucho más creíble resulta este libro de la danesa Dorthe Nors, que sin ser una obra mayor cumple con el cometido de presentar con eficacia las dudas y los sufrimientos de Sonja, una mujer moderna que ya pasó los cuarenta años, que es soltera e independiente económicamente, que vive en Copenhague aunque nació en el campo, pero que está absolutamente desconcertada sobre qué hacer con el resto de su vida, por más de que el sistema social danés sea una maravilla que reluce.

A través de la descripción de su rutina cotidiana y sus recuerdos, la autora muestra como la tranquilidad económica y un entorno desarrollado no son garantía alguna de felicidad. Porque Sonja no se habla con su hermana que la desprecia desde niña, porque la infancia rural, feliz y grupal, ha dado paso a la soledad urbana, porque su última pareja se marchó con una chica de veinte años para no volver.

Pero más allá de estas dificultades o circunstancias objetivas, también pesa la mentalidad singular de la protagonista, que se manifiesta en una serie de prejuicios y maneras de ser que le impiden relacionarse con facilidad con los demás.

Esto queda patente ya desde la primera página, cuando Sonja decide inscribirse en una autoescuela para sacar la licencia de conducir, una tarea que abarca toda la novela, y que le permite a Nors, a través de los símbolos, las maniobras de tránsito y el relacionamiento con los demás conductores, dejar en evidencia las dificultades de Sonja para adaptarse a la vida en sociedad.

Con este panorama es claro que la novela no es un canto a la alegría, pero logra un retrato profundo y sutil de un personaje que podría ser cualquiera, lo que no es menor.

Destaca en este sentido como la autora logra meterse en la cabeza de la protagonista y mostrar sus contradicciones en tiempo real, como ejemplifica la distancia abismal entre idea y acción que la lleva a la pasividad, o como basta cambiar de un instructor mujer a uno hombre, para que la relación alumno profesor se transforme al instante.

El otro gran tema del libro es la descripción de la destrucción sostenida del interior de Dinamarca en pro de la capital, que lo fagocita todo. Nors sorprende en este punto porque, si bien su corazón toma partido por ese paraíso campestre perdido de la niñez, tampoco se corta a la hora de señalar sus defectos. La anécdota del padre socialista que deja tartamudo al hijo de tanto golpearlo, pero que solo es criticado y odiado en el pueblo por su ideología, resulta reveladora. La fe común de los paisanos, opacada y suprimida por disputas violentas por los lindes de los campos y las granjas, también.

A pesar de estas virtudes, la novela tiene el hándicap de que no avanza, sino que gira sobre sus postulados una y otra vez. Es, por tanto, más una fotografía de un momento concreto y dramático, que una película en movimiento que va a alguna parte. Tampoco ayuda el final abierto, que si bien da esperanza, se aferra a una idea ya descartada por la protagonista, lo que genera cierto estupor.

Espejo, hombro, intermitente, no obstante sus defectos, tiene suficientes momentos buenos que justifican su lectura.

Ficha

Espejo, hombro, intermitente

De: Dorthe Nors

Editorial Anagrama

174 páginas

Precio: $ 990