Una película uruguaya hizo patria y le ganó un premio a Almodovar y a dos candidatas al Oscar en Inglaterra

El cine uruguayo sigue haciendo goles en el exterior. Esta vez fue el turno de 9, la producción dirigida por Nicolás Branca y Martín Barrenechea, que estuvo nominada a Mejor película extranjera en los National Film Awards en Inglaterra, y que se quedó con el premio.

La cinta uruguaya, que cuenta los pormenores de una ascendente estrella del fútbol rioplatense y que se mete en la cara menos glamorosa y oscura de ese universo, competía en la misma categoría con al menos tres pesos pesados del último año cinematográfico: Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; The worst person in the world, de Joachim Trier; y la ganadora del Oscar Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi.

También competían en la misma categoría la danesa Miss Viborg, las francesas You Resemble Me y Petite Maman, y la india Sooryavanshi.

Según se anuncia en la web de la National Film Academy, en la octava edición de estos premios votaron en total más de 3.5 millones de fanáticos alrededor del mundo en la plataforma de la organización.

9 estuvo varias semanas en cartel y se pudo ver en cines uruguayos hasta hace poco. Es una producción de U Films y su elenco incluye a Enzo Vogrincic, Sofía Lara, Rafael Spregelburd, Horacio Camandulle, Rogelio Gracia y Roxana Blanco.