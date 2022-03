Una semana clave para recuperar a Cachila Arias en la defensa de Peñarol para jugar ante Deportivo Maldonado

Mauricio Larriera tuvo tiempo para trabajar a destajo en Los Aromos luego de dos victorias consecutivas ante rivales difíciles como Nacional en el clásico, y Danubio como visitante en Jardines del Hipódromo.

La intención del técnico de Peñarol es tratar de seguir mejorando la producción futbolística de su equipo de cara a lo que se viene, que será el encuentro por la sexta fecha ante Deportivo Maldonado el próximo sábado a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo.

Leonardo Carreño

Larriera continúa trabajando para mejorar el fútbol del equipo

“Siempre es mejor trabajar en arreglar ciertas cosas que no andan tan bien del equipo, cuando se viene de ganar. Por el ambiente y porque está bueno que los jugadores tengan en cuenta que, no solo ganando, está todo bien”, dijo a Referí un directivo mirasol.

Pero uno de los problemas que afronta Larriera en estos tiempos, es el de las lesiones que padecieron jugadores importantes dentro de su plantel.

Luego de un comienzo auspicioso en la zaga en pleno clásico, Hernán Menosse sufrió un esguince del ligamento interno lateral de su rodilla derecha, cuando fue a defender un balón contra Maicol Cabrera de Danubio y trancó con el pie desde el piso, por lo que no pudo ejercer la fuerza normal que se necesita cuando se tranca una pelota.

Leonardo Carreño

Hernán Menosse se retiró en camilla contra Danubio

Debido a esa lesión, deberá estar tres semanas al margen, de las cuales le quedan aún dos.

Mientras tanto, el Canario Agustín Álvarez Martínez, el goleador de la temporada pasada con 31 tantos, 10 de ellos en la Copa Sudamericana que lo erigieron como máximo artillero de la misma, sufrió entre semana un desgarro en el cuádriceps de una de sus piernas. Más allá de esto y como informó Referí, la rotura de fibras no fue muy grande, por lo que, en vez de tres semanas de recuperación, en la sanidad estiman que estará pronto en dos semanas.

El parate de este fin de semana a Peñarol le vino bien para ganar algunos días respecto a los lesionados, como también le vino bien a otros equipos.

La situación de Cachila Arias

Esta semana que comienza será fundamental para la evolución que se busca de Ramón “Cachila” Arias.

El futbolista salió con una contractura en uno de sus aductores en el encuentro contra Danubio.

Leonardo Carreño

Contra Danubio, Cachila Arias le dejó el lugar a Agustín Da Silveira

Sin embargo, desde Peñarol indicaron a Referí que durante la semana que pasó trabajó muy bien.

Por lo tanto, estos días que quedan hasta enfrentar a Deportivo Maldonado, serán fundamentales para que Cachila Arias se ponga a punto y pueda jugar como titular.

Cabe señalar que el futbolista no jugó en el encuentro amistoso que los titulares le ganaron el sábado 2-0 a Cerro del Rifle Pandiani en el Estadio Campeón del Siglo con goles de Walter Gargano y el juvenil Agustín Da Silveira quien jugó en el puesto de Menosse.

Todos entienden en Peñarol que Cachila Arias podrá llegar sin problemas para el encuentro ante los fernandinos del sábado próximo.

Diego Battiste

Pablo Ceppelini tampoco podrá estar el sábado contra Deportivo Maldonado

Larriera, a su vez, no podrá contar con Pablo Ceppelini, a quien la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo sancionó por tres partidos por la agresión sobre Santiago Ramirez en el clásico por “puntapié intencional”, como informó Referí.

Ceppelini ya cumplió un encuentro contra Danubio y ahora lo hará ante Deportivo Maldonado. Una vez que ello ocurra, los delegados aurinegros ante la AUF, pedirán la habilitación condicional teniendo en cuenta que no tenía antecedentes en este torneo, por lo que podrá estar en la fecha que se disputará luego del referéndum, contra Rentistas.

La buena noticia que tuvo Peñarol el viernes la informó Referí: se dio el regreso de Agustín Canobbio a Los Aromos, luego de seis días de haber sufrido la cuádruple fractura en su rostro.

Canobbio mostró este domingo en canal 10 que de a poco se va deshinchando su cara, aunque tiene para unas cinco semanas más de reucperación

Por ahora, solo ha caminado y realizado ejercicios en bicicleta fija, aunque este domingo afirmó que, para esta semana, tiene previsto comenzar a correr si le dan el visto bueno desde la sanidad, algo que no parece muy sencillo.

De todas maneras, Canobbio dijo en el programa Punto Penal de canal 10: "No me pongo objetivos de volver cuanto antes, lo primero es la salud. Tengo cuatro fracturas, es una situación delicada y me voy a tomar el tiempo para volver la mejor manera y sin miedo".

Por lo informado por la sanidad, de las seis semanas que tendrá de recuperación, le quedan cinco y retornaría justo para el debut aurinegro en la Copa Libertadores de América, el cual está previsto para jugarse entre el 5 y 7 de abril próximo.

Carrizo en la ofensiva

Uno de los cambios técnicos que quiere hacer Larriera contra los fernandinos -un rival que siempre lo ha complicado últimamente y que cuenta con un entrenador que planifica muy bien los encuentros como Francisco Palladino- es el de colocar en la ofensiva al argentino Federico Carrizo.

Como informó Referí, es el as bajo la manga que maneja el DT aurinegro para tener mayor peso específico en esa zona del equipo, y ya lo utilizó en el amistoso contra Cerro del sábado, cuando formó delantera con Ruben Bentancourt.

Leonardo Carreño

Carrizo debutó con buen pie ante Danubio y apunta a ser titular por primera vez

Larriera paró ante Cerro a Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Damián Musto; Bryan Olivera, Ignacio Laquintana; Ruben Bentancourt y Federico Carrizo.

Todavía le quedan cinco días para seguir trabajando en Los Aromos, pero todo indica que una de las pocas variantes en esta oncena para jugar contra Deportivo Maldonado -si llega bien, como esperan-, es el regreso de Cachila Arias, por lo que saldría Elizalde o el juvenil Da Silveira.