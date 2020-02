Una vez más, muy buenos negocios concretó Federico Rodríguez Negocios Rurales

El escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales concretó otra muy buena instancia comercial, con resultados satisfactorios.

Por un lado, en la propuesta denominada Mercado Ovino, en su sexta edición y con ejemplares de las cabañas Don Dinarte (de Olivia Araujo); Don Beto (de Carlos Zabala y Flía); y Teko Marangatu (de Bernardo Rusakiewicz), se logró un muy buen remate.

Según se informó a El Observador desde el escritorio, en Corriedale e Ile de France hubo colocación total de los vientres, con buena demanda.

En los carneros, hubo mucha avidez por los Merino y se vendieron más carneros que los que estaban en la pista. Con relación a los Corriedale e Ile de France, hubo valores de mercado y quedaron algunos carneros sin vender.

Los diferentes productos se fueron hacia destinos en los departamentos Treinta y Tres, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo.

Los precios de Mercado Ovino

Los carneros Corriedale hicieron un mínimo de US$ 350, un máximo de US$ 350 y un promedio de US$ 350; los Merino hicieron US$ 450, US$ 750 y US$ 581, respectivamente; y los Ile de France lograron US$ 300, US$ 400 y US$ 335, respectivamente.

En el caso de los vientres, las ovejas Corriedale hicieron US$ 100, las borregas Ile de France US$ 70 y las corderas Ile de France US$ 55.

La feria quincenal

También se informó desde Federico Rodríguez Negocios Rurales sobre los resultados de una nueva feria quincenal, realizada en el local Conventos, en Melo.

Hubo 100% de colocación, con un mercado dinámico, con buen interés por lotes de vientres y corderos para invernar.

En relación a los yeguarizos, para los mansos hubo buen interés. En el caso de los de industria, hubo valores de mercado, con buen interés también.

Finalmente, se informó que la próxima feria se hará el jueves 5 de marzo.