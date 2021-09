“Una vez me hablaron de proyectos…”: el cuestionamiento de Eduardo Domínguez a la directiva de Nacional

El entrenador argentino Eduardo Domínguez, quien fue el primer director técnico elegido por José Decurnex cuando tomó la presidencia de Nacional, cuestionó su salida de los tricolores en el comienzo de la temporada 2019.

El técnico es el campeón vigente del fútbol argentino con Colón de Santa Fe, el equipo sensación del fútbol argentino en los últimos meses.

Camilo dos Santos

Domínguez en Nacional

Al hablar con ESPN Argentina sobre su actualidad en el equipo santafesino, señaló: “Yo creo en mis proyectos”.

“Porque una vez me hablaron de proyectos y duré tres meses nada más. Y se estaban dando las etapas que habíamos dado de antemano como iban a suceder. Y les dijimos cómo iban a terminar y no me dejaron quedar a que finalice esta situación”, agregó en una referencia a su paso por Nacional, sin nombrar al club tricolor.

“A veces hablar de proyectos es muy difícil”, dijo el DT quien valoró la posibilidad que le dio Colón en ese sentido.

El ciclo Domínguez en Nacional

Domínguez fue anunciado como entrenador de Nacional el 27 de diciembre de 2018, días después de que Decurnex ganara las elecciones.

Carlos Pazos

La presentación de Domínguez

Tras su presentación en el Gran Parque Central y tomar el equipo, el argentino se estrenó con el título de la Supercopa Uruguaya 2019 al ganarle la final a Peñarol, encuentro en el que hizo debutar a Santiago Rodríguez, que fue figura.

Luego, los resultados no se le dieron. A nivel de Copa Libertadores, Domínguez ganó sus dos primeros partidos, ante Zamora de visita y Atlético Mineiro de local.

Carlos Pazos

Domínguez al ganar la Supercopa

Pero en el Apertura obtuvo tres puntos en las primeras cinco fechas: empató 1-1 ante Liverppol, perdió 4-1 en el Parque ante Wanderers, empató con Racing y Boston River y luego de la quinta etapa, en la que cayó 2-0 ante Danubio en Jardines, fue cesado.

"Los resultados no acompañan y para dificultar más nos está costando ganar y mantener el arco en cero en el torneo local. Estamos lejos (en el Apertura), pero cuando llegamos y mismo cuando el presidente asumió, dijo que el objetivo es anual, no mensual ni semestral”, dijo Domínguez luego de la derrota ante los franjeados.

Diego Battiste

El día en que fue cesado Domínguez

Al otro día, el domingo 17 de marzo, se terminó su ciclo. El argentino, en su primera experiencia en el fútbol uruguayo y sin antecedentes en el tricolor, fue despedido tras cinco fechas. Luego, Álvaro Gutiérrez fue designado y logró el Campeonato Uruguayo.

Tras de su experiencia más corta como entrenador en los albos, tras haber dirigido antes dos temporadas en Huracán y otras dos Colón de Santa Fe antes de su llegada a Uruguay, en 2020 Domínguez volvió a Colón, donde sigue hasta hoy como el actual campeón del fútbol argentino.