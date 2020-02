Una zafra de carneros auspiciosa

Con unos pocos remates ya realizados, está en marcha una nueva zafra de reproductores ovinos en Uruguay y el panorama es más auspicioso que en la previa de las zafras anteriores. Los dos productos del rubro, la carne y la lana, atraviesan una situación relativamente buena, sobre todo el primero de ellos.

Uruguay cuenta con aproximadamente 15 compartimentos ovinos de alta bioseguridad en funcionamiento, una tecnología que permitió destrabar el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos –y se está en negociaciones para abrir el mercado de Japón–.

Diversos rematadores consultados por El Observador sobre sus expectativas para la zafra de carneros, opinaron que está todo dado para que haya una buena colocación en todo el país –y a valores similares a los de la pasada campaña–, porque si bien el sector atraviesa por un momento que es adverso (por ejemplo por los altos costos y un abigeato que no cede), las perspectivas de demanda y precios son en líneas generales interesantes.

Los 6.418.703 ovinos que tiene Uruguay –con base en los datos de la declaración jurada de Dicose al 30 de junio de 2019– “no es un número significativo”, si se tiene en cuenta que el país supo tener unos 26 millones, pero la cifra dice algo: paró la caída y eso debe ser resaltado. El incremento, si bien leve, menos de 1,4%, “genera una linda sensación para el rubro”, expresó Miguel Sanguinetti, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en la jornada de divulgación organizada por el SUL en Cerro Colorado en diciembre de 2019.

Un punto relevante, según los rematadores, son las buenas señales que ha dado al sector el nuevo gobierno: se ha comprometido a dar lucha contra dos de los flagelos: las jaurías y el abigeato. Así, los productores seguirán apostando al rubro y se espera que eso se note ya en la próxima encarnerada.

Con base en un informe realizado por la periodista Estela Apollonio, publicado en el sitio Todo el Campo, en la zafra de carneros de 2019 se ofrecieron 4.095 ejemplares y se vendieron 3.527, logrando un porcentaje de colocación del 86,13 %. Aunque no en términos significativos, en 2019 culminó la tendencia del descenso de ejemplares vendidos. En total, se colocaron 94 más que en 2018.

De igual forma, la inversión promedio también cambió su tendencia y logró un aumento bastante significativo comparado con 2018.

El informe arrojó que de los 3.527 ejemplares vendidos en la última zafra, el 46,53% correspondieron a la raza Correidale, siguiendo el Merino Australiano (17,15% del total), el Merino Dohne (15,65%) y el Texel (5,87%).

La opinión de los rematadores

José Pedro Aicardi, director de MegaAgro

Un negocio de buena rentabilidad

“Creo que llegamos en un año con características climáticas bastante buenas para el lanar y eso hace que las majadas lleguen mejor para esta encarnerada. Por eso creo que se van a necesitar carneros. Comprar reproductores es invertir, no gastar. Si bien estamos viviendo este problema coyuntural con China, el cordero pesado a esta altura de 2019 cotizaba US$ 3,20 el kilo en cuarta balanza y hoy US$ 3,70 o US$ 3,75. Es decir, la carne ovina está en un muy buen momento. La lana está en un mercado con pocas operaciones, aunque con negocios con valores muy buenos respecto al promedio histórico. En resumen, con la combinación de lana y carne, el ovino sigue siendo un negocio con muy buena rentabilidad, que tiene otros problemas ya conocidos. Invertir en genética me parece que tiene un impacto fuerte en la mejora de los indicadores”.

Denis Capdeville, agente de Indarte & Cía

Aumentó la apuesta por el ovino

“La zafra de carneros va a ser como la del año pasado, creo, muy buena. Desde fin de año vimos a cabañas amigas que venden carneros de forma particular que han colocado el total de la carnerada a precios iguales al año pasado y no durante la zafra. Si uno mira la zona de influencia nuestra, que es Salto, Artigas y parte de Paysandú, el Merino Australiano es la raza mayoritaria y marca una diferencia, aunque el Merino Donhe ha crecido, el Corriedale ha bajado y el Ideal está firme. Pero el Merino es la raza que más se impone y al menos en Salto es donde hay más remate de esa raza. Aunque la zafra de lana viene bastante complicada, ya se insinúan valores y algunos negocios. La gente está apostando al lanar para ayudar a las empresas, sobre todo con la baja del vacuno. Las expectativas son muy buenas, la gente está creída y bastante contenta con el cambio de gobierno”.

Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra

Una zafra con buenos valores

“Se está iniciando una zafra de venta de carneros que ya es auspiciosa, porque el ovejero está tratando de aumentar el stock. Creo que hay, fundamentalmente para la carne, realidades y expectativas muy buenas. Se han conseguido mercados nuevos y han aumentado los compartimentos ovinos. La promesa del nuevo gobierno de actuar contra dos elementos claves en el sector, las jaurías y los robos de lanares, es un apoyo fundamental para que la cría del ovino aumente en el país. El mercado de lanas es muy irregular en lo que refiere a sus valores. Hay momentos buenos para vender, luego viene uno malo y después se revierte la situación. Por eso, pienso que estamos frente a un mercado normal. El criador de lanares es optimista y por eso creo que la zafra va a transcurrir con buenos valores, similares a los del año pasado, y con un alto porcentaje de colocación".

Manuela García Pintos

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez & Cía

Un rubro que siempre está vigente

“A pesar de las incertidumbres y de la baja del precio de la lana, hay buenas expectativas en cuanto a lograr una buena colocación de la oferta de reproductores ovinos. El lanar es un sector pujante que con sus diferentes subrubros, carne y lana, siempre está vigente y con nuevos desafíos por delante. Los productores de ovinos trabajan bien y saben que la inversión en genética es la más rentable. Además, tienen muy buenas opciones en donde elegir a sus reproductores. La cabaña ovina nacional es excelente. Respecto a los valores de comercialización, no sé que podrá pasar con los precios, tal vez, la demanda esté más selectiva. Como viene pasando en las últimas zafras, se podrá priorizar los materiales con información genética y datos. De esa manera, se podrán logren precios parecidos a la zafra pasada, aunque pinta que sea más tranquila”.

Federico Rodríguez, director de Federico Rodríguez Negocios Rurales

Mejor ánimo y más consultas

“El ánimo de la gente es más positivo y vemos una zafra donde han habido más consultas, tanto por carneros como por vientres de plantel. También lo vemos en las ferias, remates y negocios de campo. Hay mayor demanda, más interés por el lanar. Si bien el mercado de la lana este año no tuvo destaques, por ahí fue más lento, la carne ha tenido muy buenos valores y hoy es lo que más cotiza. La producción ovina se ha extendido en algunas zonas no tradicionales, como puede ser el sur del país. Consideramos que Uruguay tiene una gran plataforma genética. Me parece que tiene una diversidad muy grande, muchas opciones, y muchas razas produciendo y mejorando la genética nacional y eso es algo a destacar. Creo hay un estímulo en la compra de genética porque hay muchos mercados que se abrieron y también hay cierta expectativa en la lana”.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía

Momento clave para el sector

“En un contexto distinto al de dos años atrás, donde la lana fina y la carne estaban en valores históricos, las nuevas autoridades tienen la intención de apoyar fuerte al sector, por lo que esta zafra se presenta como una oportunidad de que las majadas sigan mejorando con poca inversión sus números e índices a partir de las propuestas de las cabañas. Si consideramos la diversidad de propuestas y condiciones que ofrecen quienes venden en remates, encontramos que no hay mejor negocio que participar de las actividades anuales de las principales cabañas. Los valores de los carneros, en el caso de que se mantengan los de la zafra 2019, son más que razonables y son inversiones de muy bajo monto para lo que aportan a las majadas. Somos auspiciosos en lo que se viene, más con el apoyo que ha prometido el nuevo gobierno que asume justo en plena zafra de carneros”.