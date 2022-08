Uno de cada dos hogares podría caer en situación de “precariedad energética”

Los precios de las tarifas de electricidad y gas aumentarán un 80% a partir del primero de octubre y podrían seguir incrementándose de forma "considerable" durante el próximo año, incluso más allá de las £ 3.549 libras anuales (unos US$ 4.180 dólares) que pagará como tope tarifario un hogar promedio británico durante el próximo invierno boreal, según advirtió Ofgem, el ente regulador del Reino Unido.

"El alza refleja la progresión continua de los precios mundiales al por mayor del gas, que empezó con los desconfinamientos después de la pandemia de Covid, y fueron llevados a niveles récord cuando Rusia interrumpió lentamente sus suministros de gas a Europa", afirmó el organismo.

Según los expertos, el tope tarifario, que está calculado según la media de los precios mayoristas del gas en los meses anteriores, podría superar las £ 4.000 libras (US$ 4.730 dólares) en enero y trepar a unos £ 6.000 libras (US$ 7.096 dólares) en primavera, según las proyecciones más pesimistas conocidas luego que el precio del gas natural rozara los niveles históricos que alcanzó a principios de la ofensiva rusa en Ucrania.

"Somos conscientes del impacto masivo que este alza del tope tarifario tendrá en los hogares y las decisiones difíciles que los consumidores tendrán que tomar", comentó Jonathan Brearley, director general de Ofgem, quien al igual que las asociaciones de consumidores instó al gobierno a tomar medidas para evitar una situación "dramática" en momentos en que la inflación se ubica en el 10% anual, la más elevada de los países del G7.

Según la Universidad de York, cerca de dos tercios de los hogares británicos estarán bajo amenaza de pobreza energética a partir del año que viene. "Observamos una situación de mucho estrés en nuestros clientes. Alrededor de un tercio están en situación de precariedad energética y un 20 por ciento más de hogares podrían estarlo próximamente”, señaló Philippe Commaret, director comercial de la compañía eléctrica EDF.

La situación, además de compleja para muchos hogares, se da en un contexto de incertidumbre política. El Partido Conservador deberá anunciar la próxima semana quién reemplazará a Boris Johnson: si la actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, o el exministro de Finanzas Rishi Sunak.

Por el momento, el ministro de Economía, Nadhim Zahawi, prometió una ayuda a los hogares de £ 400 libras (US$ 473 dólares) de descuento en las facturas de energía para todos usuarios, de £ 650 libras (US$ 768 dólares) para los hogares más vulnerables y £ 300 libras (US$ 354 dólares) para los jubilados.

Un esquema de ayudas que Truss, la favorita a reemplazar a Johnson, calificó como “dádivas” y un “parche”. A diferencia de Sunak, que se ha expresado a favor de subsidiar las facturas, Truss, una admiradora de Margaret Thatcher, afirmó que de ser electa avanzará con una estrategia de reducción de impuestos para “solucionar los problemas de raíz".

Mientras tanto, Brearley dijo que la respuesta del gobierno necesita estar a la altura de la escala de la crisis y precisó que la propuesta del Partido Laborista de congelar los precios de la energía podría costarle al fisco unos £ 60 mil millones al año, casi tanto como el plan de licencias desarrollado por el Londres durante la pandemia.

Según los analistas, los precios de las tarifas de electricidad y gas alcanzarían su punto máximo en el segundo trimestre del año que viene, trepando a unas £ 6.000 anuales, una suma más alta que un alquiler promedio, o que la cuota anualizada de un crédito hipotecario. Esto en un contexto en el que la inflación alcanzó un máximo histórico en cuatro décadas y el Banco de Inglaterra ha advertido sobre una recesión prolongada.

A pesar del sombrío panorama, la respuesta del gobierno se ha visto paralizada por la carrera para reemplazar a Johnson. La situación de incertidumbre no solo afecta a los hogares, también a las empresas del sector. Los aumentos se transmiten a los consumidores a través del tope de precios, calculado cada tres meses y diseñado para detener la especulación de los proveedores de energía.

Sin embargo, los topes y alta volatilidad de los precios mayoristas han llevado en los últimos meses a la quiebra a unas 30 compañías minoristas de distribución en todo el Reino Unido. Por caso, la minorista de energía E.on afirmó que Gran Bretaña debe acelerar su alejamiento del gas y que el país necesita aislar mejor su stock de viviendas de la era victoriana. Otro minorista, Scottish Power, instó al gobierno a establecer un fondo para mantener bajas las facturas y repartir el costo en un período de 10 a 15 años.

Por lo pronto, Truss y Sunak solo han coincidido en la posibilidad de suspender los impuestos ambientales y a las ventas que se aplican a la empresas del sector, propuestas que los analistas han descartado por considerarlas demasiado pequeñas para evitar el impacto en los presupuestos familiares. En tanto, el opositor Partido Laborista calificó en un comunicado la crisis energética como “una emergencia nacional” e instó al gobierno a actuar de inmediato.

Mientras tanto, y la espera de que el Partido Conservador defina al sucesor de Johnson, el ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, reconoció que el tope de precios no es una solución para la industria y los hogares británicos. "Sabemos que debemos hacer más porque en realidad los hogares más vulnerables no tienen colchón", admitió a los periodistas.