UPM y Stora Enso ganaron, pero menos

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Las gigantes del sector de celulosa UPM y Stora Enso cerraron 2018 con resultados positivos, aunque algo por debajo de lo esperado, según resultados divulgados la semana pasada.

UPM informó que en el cuarto trimestre las ganancias antes del pago de impuestos e intereses fue de US$ 404 millones (US$ 465 millones), un aumento de 10% respecto a igual período de 2017. Analistas consultados por Reuters estimaban ganancias por € 420 millones (US$ 483 millones).

La gigante finlandesa reportó un desempeño peor al previsto especialmente en la divisa de papel.

En todo 2018 las ganancias antes del pago de impuestos e intereses fue de € 1.513 millones (US$ 1.740 millones), un incremento de 17% respecto al año anterior.

Ejecutivos de UPM indicaron que se espera una performance en un “buen nivel” en 2019, aunque advirtieron que “hay incertidumbres significativas” asociadas a la guerra comercial entre China y EEUU, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la inestabilidad política en muchos países.

En un escenario base se espera una demanda favorable para la mayoría de las líneas de negocios, aunque seguiría cayendo en la división de papel. Para el primer trimestre de 2019 se prevé un descenso de los precios de la celulosa.

Stora Enso informó también un nivel de ganancias inferior al esperado en el cuarto trimestre, porque el incremento de costos superó las ganancias generadas por los mayores precios de venta. El resultado operativo ajustado fue de € 271 millones (US$ 311 millones) contra un rango esperado entre € 293 y € 359 millones.

La gigante sueca anunció que recortará sus costos en € 120 millones (US$ 138 millones) y que bajará los gastos de capital dada la creciente incertidumbre.

En un comunicado, admitió que hay un riesgo significativo sobre una contracción del comercio, dada la coyuntura geopolítica.