Urruzola abandonó la casa del Sabalero cuando estaba por ser desalojada

La escritora María Urruzola abandonó la casa de la familia del cantante fallecido José Carbajal, “El Sabalero”, la cual ocupaba ilegalmente a pesar de tener una orden desalojo cuya fecha límite era el 14 de noviembre.

Según informó El país y confirmó El Observador, Urruzola abandonó la vivienda ubicada en el balneario Villa Argentina (Canelones) a fines de octubre, pese a que, meses atrás, le había dicho a la abogada de Anke van Haastrech -holandesa, viuda del músico- que no se movería de la casa. “Le pregunté a la señora (Urruzola) si tenía planeado dejar la casa y ella me dijo que no pensaba irse, que se iba a ir cuando la lanzaran (desalojaran)”, dijo la abogada, Andrea Roif, a El Observador meses atrás. La autora de "Eleuterio Fernández Huidobro sin Remordimientos", entre otros libros, pagaba aproximadamente $ 7.300 por mes, cuando el alquiler de la casa debía ascender a $ 20.000.

Según contó en su momento, Roif intentó convencerla apelando a que si llegaban al límite del 14 de este mes, iba a tener que venir con el auxilio público y la prensa, pero no tuvo suerte. “Con eso la gente, por lo general, recula. Pero ella me contestó: ‘Venite con lo que quieras’”.

Si Urruzola no daba marcha atrás previamente, el 15 de noviembre la defensa de van Haastrech iba a solicitar a la Justicia el ultimátum. A partir de esa fecha, tenía 15 días para desalojar la casa por propia voluntad.

La orden de desalojo ya tenía más de un año. La familia de la viuda del Sabalero comenzó la disputa judicial luego de que se rompiera el pacto que había con la escritora: el acuerdo era que Urruzola -con quien eran amigos desde hacía más de 40 años- podía vivir en la casa siempre y cuando ella la dejara disponible si alguien de la familia la necesitaba. Pero eso no ocurrió: en más de una oportunidad se negó a que la casa fuera utilizada, incluso, por los propios hijos del músico, que murió en 2010. “Ella tiene adonde irse, tiene a su mamá en Montevideo y a sus hijos. No es que la dejaríamos en la calle”, había dicho Roif en agosto.

El Observador consultó al respecto Urruzola, pero la escritora se negó a hacer declaraciones sobre el asunto. "Nunca he hablado del tema, y tampoco lo haré ahora", expresó.