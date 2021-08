Uruguay tiene a 14 de sus 26 reservados en duda para jugar la triple fecha de Eliminatorias

A una semana de afrontar una triple fecha clave por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, la selección uruguaya de fútbol vive horas de incertidumbre luego de que las ligas de Inglaterra, España e Italia anunciaran que no cederán a sus jugadores para los países que integran su lista roja de destinos que demanden a la vuelta realizar una cuarentena de 14 días.

Nahitan Nández, una figura celeste en riesgo de llegar

Uruguay se encuentra entre esas naciones y el entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, realizó el 13 de agosto una reserva de 26 jugadores del exterior donde figuran 14 jugadores que militan en esas ligas.

Los jugadores reservados fueron los goleros Fernando Muslera (Galatasaray) y Martín Campaña (Al Batin), los defensas Diego Godín (Cagliari), José María Giménez (Atletico de Madrid), Ronald Araújo (Barcelona), Matías Viña (Roma), Sebastián Coates (Sporting Lisboa), Martín Cáceres (no tiene equipo) y Joaquín Piquerez (Palmeiras); los volantes Mauro Arambarri (Getafe), Lucas Torreira (Fiorentina), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nahitan Nández (Cagliari), Matías Vecino (Inter), Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lisboa), Fernando Gorriarán (Santos Laguna), Nicolás De La Cruz (River Plate), David Terans (Athletico Paranaense) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); y los delanteros Luis Suárez (Atlético de Madrid), Edinson Cavani (Manchester United), Maximiliano Gómez (Valencia), Gastón Pereiro (Cagliari), Brian Rodríguez (Los Angeles FC) y Jonathan Rodríguez (Cruz Azul).

En la nómina no figuró Darwin Núñez quien volvió a las canchas el fin de semana pasado en Benfica tras tres meses de ausencia por una operación en la rodilla. Entre semana, su equipo clasificó a la fase final de la Liga de Campeones.

Darwin Núñez volvió pero no fue reservado

De La Cruz está en duda por una lesión. El Bolita hizo una gran Copa América y Uruguay lo extrañó, también por lesión, en los cuartos de final contra Colombia.

Uruguay enfrentará el jueves 2 de setiembre a Perú en el Nacional de Lima (hora 23:00 de Uruguay), el domingo 5 a Bolivia en el Campeón del Siglo (hora 19:00) y el jueves 9, en el mismo escenario, será local ante Ecuador (hora 19:30).

Nicolás De La Cruz lesionado en River, en duda en Uruguay

Sin esos 14 jugadores (o 15 si se confirma la baja por lesión de De La Cruz), el plantel celeste se resentiría considerablemente.

Seguramente este viernes Tabárez anuncie si de los 26 reservados deja alguno afuera y además sumará a jugadores del medio local donde ya son números puestos Sergio Rochet, Giovanni González y Facundo Torres y donde se pueden sumar otros futbolistas que fueron recientemente convocados como Camilo Cándido y Brian Ocampo, quienes fueron la Copa América de Brasil, y otros reservados como Kevin Dawson o Franco Pizzichillo.

En la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) existe convicción de que los jugadores serán liberados porque así lo imponen las normas FIFA y que son las asociaciones nacionales de Inglaterra, España e Italia las que deberán hacer cumplir esas reglas.

Los que anunciaron que no cederán a sus jugadores son las Ligas (Premier League, LaLiga y Serie A) y no las asociaciones (FA, Real Federación Española y Federación Italiana) que son las que están vinculadas formalmente con FIFA.

La solución debe alcanzarse rápido, después que los equipos jueguen este fin de semana. Uruguay tenía planificado comenzar los entrenamientos en lunes y el martes reunir a todo el plantel para realizar dos prácticas (martes y miércoles) con todos para luego emprender el viaje a Lima.

La comparación con los rivales

Perú jugará en esta triple fecha de local con Uruguay y Venezuela, y de visitante contra Brasil. El entrenador argentino Ricardo Gareca convocó a 24 jugadores y los que quedaron complicados para viajaron son el zaguero Luis Abram de Granada, el volante Renato Tapia de Celta y el ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien juega en Benevento y fue una de las grandes figuras de la última Copa América.

Goleros: Pedro Gallese (Orlando City de la MLS), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors de Argentina), Anderson Santamaría (Atlas de México), Luis Abram (Granada de España), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City de la MLS), Miguel Trauco (Saint Étienne de Francia) y Marcos López (San José Earthquakes de la MLS).

Volantes: Renato Tapia (Celta de España), Wilder Cartagena (Al Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos), Christian Cueva (Al Fateh de Arabia Saudita), Yoshimar Yotún (Cruz Azul de México), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö de Suecia), Edison Flores (DC United de la MLS) Raziel García (Cienciano) y Gabriel Costa (Colo Colo de Chile).

Delanteros: André Carrillo (Al Hilal de Arabia Saudita), Paolo Guerrero (Inter de Brasil), Gianluca Lapadula (Benevento de Italia) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders de la MLS).

Gianluca Lapadula, figura de Perú

César Farías, técnico de Bolivia, dio una lista de 25 jugadores para jugar contra Colombia, Uruguay y Argentina en la que figuran un solo jugador que milita en Europa, Ramiro Vaca, pero que lo hace en la liga de Bélgica.

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield de Argentina), Jhohan Gutiérrez (Palma Flor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Roberto Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar) y Luis Haquín (Deportes Melipilla de Chile).

Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Ramiro Vaca (Beerschot de Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Sebastián Reyes (Jorge Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Jorge Wilstermann), Alejandro Chumacero (Unión Española de Chile), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Gilbert Álvarez (Jorge Wilstermann), Marcelo Martins (Cruzeiro de Brasil), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready) y Rodrigo Ramallo (Always Ready).

A Bolivia no le afecta en nada la movida europea

El entrenador argentino de Ecuador Gustavo Alfaro aún no dio la lista para los partidos que su selección deberá jugar contra Paraguay y Chile de local y Uruguay de visitante. Los medios de ese país especulan con la posibilidad de que Moisés Caicedo, quien debutó el fin de semana pasado en la Premier League con una asistencia en Brighton, pueda perderse la convocatoria. Hay dudas si será o no convocado el lateral de Villarreal Pervis Estuipiñan, quien tiene chances de pasar a Napoli.

Pervis Estupiñán, lateral de Ecuador