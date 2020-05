Uruguayos crean un dispositivo para prevenir accidentes de tránsito

Un equipo de ingenieros uruguayos desarrolla un dispositivo inalámbrico y de fácil colocación para alertar al conductor sobre el punto ciego de los espejos laterales. Se llama "BSA", se pega en esos espejos y le emite una alerta visual al conductor cuando un objeto está en un lugar que no puede ver.

A diferencia de otros sistemas que hay en el mercado, este es de fácil instalación ya que no modifica el sistema del auto y "más económico" porque se comercializaría a US$ 99 el par, en contraste con los actuales que rondan entre los US$ 150 y US$ 300.

"Esta solución está pensada para la gran mayoría de autos" que no tienen este sistema, cuenta Martín Canabal, uno de los creadores. Según él, funciona como un espejo de puntos ciegos, pero al que se le agrega electrónica y alertas visuales.

El dispositivo alerta al conductor mediante una notificación visual cuando un objeto está en el punto ciego del espejo lateral. Por ejemplo, cuando un auto está adelantando a otro y se encuentra en un momento del punto ciego, el aparato notificará al conductor para que tenga cuidado y no cierre al vehículo que lo está pasando.

Por el momento, la alerta es visual ya que se enciende una luz en el mismo dispositivo, pero a futuro también se espera que cuenta con una alerta sonora integrada con los parlantes del auto.

Al día de hoy, el aparato está conformado por un espejo, una batería, un sensor de radiofrecuencia, un acelerómetro y un microprocesador de bajo consumo, y se prevé que tenga una vida útil de cinco años.

El sistema trabajaría de manera muy similar al presentado en el siguiente video:

¿Qué son los puntos ciegos?

La Guía para la Conducción Segura de la Intendencia de Montevideo concibe a los puntos ciegos como aquellos "espacios entorno del propio vehículo que quedan ocultos a la vista del conductor por la propia configuración del vehículo".

Aunque se ajusten los retrovisores (el central y el lateral de cada lado) sigue habiendo lugares invisibles para quien maneja. Esto en Estados Unidos provoca más de 840.000 accidentes de tránsito, muchos de ellos con víctimas fatales.

Guía Nacional de Conductor

Los puntos ciegos traseros son las franjas blancas que están entre las grises.

Para evitar los puntos ciegos en un giro, la misma guía sugiere avisar a los demás (con el señalero) de lo que se pretende hacer con anticipación, mirar por los espejos retrovisores y girar la cabeza para "verificar que en el área del punto ciego no exista ningún vehículo".