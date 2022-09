Uruguayos rumbo a Qatar: se espera que viajen un 50% menos que al Mundial de Rusia

Las agencias de viajes no se muestran demasiado optimistas de cara al próximo Mundial de fútbol que se disputará en Qatar.

“La demanda es tibia en la actualidad”, dijo el CEO de Toc Toc Viajes, Andrés Gil, en diálogo con Café & Negocios. Varias empresas del rubro indicaron que, luego de un pico inicial registrado meses atrás, el interés por viajar al país asiático ha disminuido, y que hoy por hoy “la demanda se está dando en cuanta gotas”.

Según explicó el gerente general de Hiper Viajes, Fernando Riva, la brecha cultural, la poca oferta turística que ofrece Qatar más allá del mundial y los costos del viaje y la estadía fueron los factores decisivos para que la demanda por parte de los uruguayos se ubicara por debajo de los mundiales pasados.

“Esperamos que la venta de viajes a este Mundial de Qatar se ubique en un 50% por debajo a la que se registró en el último mundial, disputado en Rusia durante el 2018”, puntualizó Riva.

“El próximo Mundial de fútbol se va a desarrollar en una fecha muy particular porque es cerca de las fiestas y , además, coincide con la finalización de los cursos”, añadió el ejecutivo.

Para Gil, a esos obstáculos se le suman los problemas de conectividad aérea, que se arrastran desde la pandemia por covid-19, cuando se suspendieron o modificaron varias rutas aéreas por el cierre de fronteras. Hoy, para llegar a Qatar desde Uruguay se debe hacer por lo menos una escala en el Aeropuerto de Barajas, en España.

Según indicó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Uruguay (Audavi), Carlos Pera, es muy complejo determinar cuántos uruguayos concurrirán a la próxima copa del mundo, debido a que muchas personas compran los tickets directamente y se alojarán en destinos cercanos, como Dubái, por ejemplo, con el objetivo de abaratar costos.

De todos modos, Pera estimó que entre 2.000 y 2.500 uruguayos estarán presentes en algunos o todos los partidos de fútbol, que se disputarán en el país asiático. “Es complejo elaborar aproximaciones”, subrayó el presidente de Audavi.

Pera sostuvo, además, que la demanda de viajes puede ser peor a la que indicaron algunas agencias. “Soy más pesimista”, apuntó y explicó que es posible que vayan a Qatar menos del 50% de los uruguayos que sí se hicieron presente en Rusia 2018.

Los precios del pasaje rondan los US$ 3 mil, aunque el costo de los diferentes paquetes van desde los US$ 8 mil a los US$ 15 mil.

La diferencia de los precios tiene que ver con la cantidad de personas que vayan, el tiempo de la estadía, el lugar de alojamiento (hotel, apartamento o cruceros) y si los turistas se asentarán en la ciudad de Doha o en Dubái. Esta ciudad, si bien cuenta con un menú más vasto de alojamiento, queda más alejada del lugar en el que se disputarán los partidos.

"Este mundial apunta a un público de un alto poder adquisitivo y a los fanáticos del fútbol, dado que, a diferencia de Rusia o Brasil, Qatar no ofrece otras actividades para disfrutar en familia", concluyó Riva.