Uruguayos y residentes extranjeros se instalaron en balnearios del este durante la pandemia

A pesar del comienzo de los días fríos, las calles de algunos balnearios del este no están desiertas como sucede otros años. Los vecinos no ven solo caras conocidas, y con los días de sol del otoño aparecen con más frecuencia personas que decidieron pasar la cuarentena voluntaria o parte de la emergencia sanitaria en residencias que generalmente utilizan solo en verano o las alquilan.

El alcalde de La Paloma, Ruben González, ve pasar desde su casa, todos los días, a una decena de personas que tienen viviendas en el balneario rochense pero que por lo general en mayo no visitaban el balneario. “Con la emergencia (sanitaria) la gente tiene más necesidad de salir; siempre venían menos a La Paloma en esta época”, comentó.

González recorrió el balneario el sábado pasado y encontró algunos autos de matrícula argentina, a los que identificó como ciudadanos residentes que al empezar la pandemia decidieron resguardarse en La Paloma.

En Punta del Este sucede algo similar. Desde el 14 de marzo, cuando la temporada de verano estaba a punto de terminar, la ciudad esteña continuó con presencia de argentinos y uruguayos que se quedaron, no para hacer turismo, sino para pasar la cuarentena. Si bien desde Semana Santa se percibe más movimiento todos los días, los fines de semana la presencia es todavía mayor en comparación a mayo del año pasado, ya que algunos comenzaron a instalarse en las últimas semanas, explicó el alcalde Andrés Jafif.

Uno de estos casos fue el de la conductora argentina Susana Giménez, que llegó a Punta del Este el pasado sábado para instalarse en su mansión de Rincón del Indio. Giménez tramitó la residencia en Uruguay y por eso obtuvo el permiso para ingresar al país.

“Pedí permiso, por supuesto. Porque si no lo tenés, no te dejan entrar ni nada. Pedí permiso, porque tengo casas acá entonces me lo dieron. ¡Tengo personal que pagar, perros, animales, tengo todo y estaba muy preocupada!”, dijo al canal Todo Noticias.

La Ciudad de la Costa, en Canelones, no se queda atrás. El director de Salud departamental, Wilson Pérez, comentó que algunos de los uruguayos que regresaron del exterior y debieron realizar cuarentena de forma obligatoria, optaron por hacerlo en algún barrio de la zona. “Algunos eran covid-19 positivos y otros simplemente se quedaron ahí por el retorno desde el exterior y para no estar en contacto con la familia”, explicó.

Apertura cuidada

El alcalde de La Paloma dijo que recibió algunos comentarios de vecinos alarmados por el aumento de la circulación de personas en esa ciudad.

Con las temperaturas agradables que se mantuvieron hasta más de la mitad de mayo, varios uruguayos y algunos brasileños arribaron a las playas, por lo que el Municipio y la Intendencia departamental tomaron medidas al respecto, como cerrar los estacionamientos cercanos para evitar aglomeraciones.

“Lo hemos conversado con vecinos y comerciantes. No es algo para preocuparse porque si bien hay más gente, vienen sobre todo los fines de semana a hacer surf”, explicó González.

“No prohibimos hacer surf, pero que no se amontonen. Preferimos que salgan del agua y como el auto le quedó lejos, se van bastante rápido”, agregó.

La intendenta de Rocha, Flavia Coelho, se mostró preocupada por el ingreso de extranjeros al departamento por la frontera del Chuy, y junto al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), armarán estrategias para mejorar los controles. “Estamos trabajando en algunas medidas, en contacto con el Ministerio de Defensa e Interior. Generamos propuestas que vamos a afinar un poco”, adelantó a El Observador.

El problema que plantea el gobierno departamental es por el ingreso de residentes brasileños. “No sabemos si vienen porque tienen casa o es algo recreativo”, dijo.

Desde este viernes la Prefectura del Chuy comenzó a realizar controles de documentos en la frontera, a solicitud del Cecoed.

Por otra parte se refirió a los extranjeros que llegan al departamento por el fin de semana y luego continúan su viaje hasta Maldonado. “Se requieren otros controles más rigurosos y no vamos a tener inconvenientes en aplicarlos”, sostuvo.

Reactivar el comercio

Edinson García, dueño del restaurante Lo de Edinson, en La Paloma, cerró el local el lunes 16 de marzo después que se detectaran los primeros cuatro casos de coronavirus, y reabrió el pasado 2 de mayo. “No está bien la actividad pero algo de gente viene, sobre todo vendedores que están por acá”, dijo.

En el local hubo un leve incremento de público los fines de semana, sobre todo de uruguayos, aunque también brasileños.

La intendenta Coelho explicó que, junto a operadores privados, trabajan en la adaptación del protocolo del Ministerio de Turismo para que los empresarios puedan volver a la actividad. “Hay que pensar en el futuro del sector y nos preocupa que la circulación cobre otro dinamismo y empecemos a correr riesgos de aglomeraciones como pasó en Semana Santa”, sostuvo.

En Punta del Este, el alcalde Jafif comentó que los comercios “están abriendo muy tímidamente”, especialmente los gastronómicos, pero “cuesta volver a ganar la confianza de los clientes”.

Como incentivo para el sector, el alcalde propuso al gobierno departamental peatonalizar algunas avenidas con comercios, y la circunvalación de la península, para caminar manteniendo el distanciamiento. “Cuando la gente sale a caminar está muy apretada, no hay espacio físico porque la circunvalación es angosta”, dijo.

El director de Salud de Maldonado, Neris García, se refirió al impacto de la apertura de la actividad comercial. “Desde el punto de vista económico, seguramente los que saben evaluarán si es positivo. Desde el punto de vista sanitario, hay que ver si se siguen con todas las recomendaciones para ir retomando la actividad”.

García sostuvo que en Maldonado “hay un gran sector de la población que siguió las medidas”, como la utilización de tapabocas y mantener el distanciamiento físico, pero “hay otro sector que no”. “Con ese es que tenemos que trabajar”, señaló.

En Canelones el reclamo de los comerciantes se hace notar, especialmente con la movilidad en las ciudades costeras en las últimas semanas. El director de Salud afirmó que recibe llamadas “sobre algún cambio en las pautas” a raíz de la emergencia sanitaria desde distintos sectores de la sociedad, aunque la respuesta de las autoridades es la misma. “Como siempre exhortamos que se eviten ciertas actividades, o si no hay otra opción, hacerlo con máximas medidas de prevención”, dijo.

En el departamento, hubo algunos avisos sobre situaciones no controladas en ferias vecinales pero, más allá de esas “eventualidades”, los habitantes “se comportaron bien”, según el director de salud. “No hay triunfalismo, pero podemos decir que la gente consulta más antes de actuar. De repente no están muy de acuerdo con lo que respondemos, pero dentro de todo acompañan”, explicó.