UTE colocó menos deuda de lo autorizado y no despertó interés en pequeños ahorristas

UTE colocó este martes títulos de deuda por 685 millones de unidades indexadas (UI) –unos US$ 93 millones– a una tasa lineal anual de 3,125%, que corresponden al Fideicomiso Financiero Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500Kv (Tacuarembó- Salto), cuya construcción está a cargo de China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

El ente tenía autorización para colocar deuda por hasta 800 millones de UI —unos US$ 108,5 millones— pero el emisor optó por no hacer uso de esa opción en función del retorno que le pidió el mercado.

En el tramo minorista, UTE no obtuvo una gran respuesta de los pequeños inversores cómo sí había ocurrido en la estructuración de otras emisiones como las que hizo para sus parques eólico (Pampa, Valentines y Colonia Arias). Los inversores minoristas podían participar con un monto mínimo de 10.000 UI (unos $ 54.000) y un máximo de 500.000 UI (unos $ 2,7 millones). Este segmento tuvo una demanda total de unos 4,7 millones de UI (unos US$ 650 mil), apenas el 12% del monto licitado para este tramo. El monto destinado a la inversión era de 40 millones de UI (5% del total), unos US$ 5,5 millones.

En tanto, el tramo mayorista para inversores institucionales recibió una demanda de 1.418,6 millones de UI (unos US$ 193,3 millones). De esta manera, la colocación final tuvo una demanda de 1.423 millones de UI (unos US$ 194 millones) que casi duplicó el monto disponible.

Se estableció un precio para toda la emisión de 96,42, y una tasa interna de retorno para el inversor de 3,47% en UI.

El fideicomiso financiero será hasta el 2048 y amortizará capital desde 2025 con pago de intereses semestrales desde el inicio de la emisión. UTE se encargará de la operación y mantenimiento de los activos y contará con una opción de compra al año 20 de la operación de las subestaciones, y otra opción similar en la culminación del fideicomiso por el activo de líneas de transmisión.

La colocación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores se concretó mediante el sistema de negociación electrónica Siopel.

Los títulos de deuda fueron calificados AAA (uy) por Moody’s Local. A cargo de su estructuración estuvo República Afisa, que actuará como fiduciario.