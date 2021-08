¿Vacuna obligatoria?: por qué una empresa puede exigirla y qué puede hacer el empleado

La vacuna contra el covid-19 no es obligatoria. El gobierno así lo definió desde un principio y no está en los planes revisar esa postura. Sin embargo, el Estado obliga a la AUF a pedir inmunización completa para los que ingresen al estadio y un empleador puede preguntar a aspirantes a un puesto laboral si están vacunados o no. Entonces, ¿la vacuna no es obligatoria?