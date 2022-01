Valores del ganado resisten en un mercado climático, a la espera de lluvias

Se cerró una semana con valores estables para la hacienda gorda con una demanda firme. La situación climática-forrajera ha generado un aumento en la oferta de ganados sin terminación, en un comienzo de enero más movido de lo habitual. Hay expectativa porque se cumplan los pronósticos de lluvias para los próximos días luego de las altas temperaturas.

El posicionamiento de las industrias sigue siendo desigual, algunas más compradas que otras –con entradas que van de 8 a 17 días– y con diferencias en los valores propuestos. Algunos frigoríficos hicieron compras anticipadas previendo la posibilidad de contar con poco ganado en el arranque del año.

La oferta de novillos especiales, de buena terminación y bien pesados, sigue siendo poca. Y son los ganados por los que mejor se paga.

Lotes excepcionales pueden cruzar los US$ 4,45 por kilo y mantienen una brecha marcada con el general de los negocios, que se concretan entre US$ 4,35 y US$ 4,40.

La vaca gorda ronda los US$ 4,10, con negocios que alcanzan los US$ 4,15. Esta categoría tuvo mayor participación en la faena en la primera semana del año y ha sido un elemento dinamizador.

Referencias de precios.

Se ha mantenido fluidez en el mercado que refleja un alto volumen de faena. El interés industrial es sostenido y los productores han ido vendiendo.

La faena alcanzó los 47.629 vacunos en la primera semana de 2022, un 26% superior al volumen registrado un año atrás, a pesar incluso de verse afectada la operativa por un paro de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines.

Los novillos tuvieron una participación de tan solo 42% y se destacó el volumen de vacas: 20.074 cabezas, 46% más que en la misma semana de 2020.

La consolidación de las precipitaciones anunciadas para el fin de semana y comienzos de la semana que viene podrían dar algo de alivio, mientras el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca evalúa la posibilidad de extender las zonas bajo emergencia agropecuaria por déficit hídrico. Si se concretan las lluvias posiblemente afloje la oferta de ganado con menor terminación.

En el mundo los mercados mantienen la firmeza, pero sin la pujanza del segundo semestre del año pasado, en particular de China; en Europa con alguna restricción vinculada a la nueva ola de covid-19, con preferencia por el Rump & Loin argentino. Aún así, la tonelada exportada de carne vacuna empezó el año con solidez de valores, arriba de los US$ 5.000 por tonelada, US$ 5.237 en la semana cerrada el 8 de enero, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes. El volumen exportado fue muy bajo, de apenas 3.565 toneladas.

En el mercado de reposición el nivel de oferta ha sido moderado. Los precios se han mantenido y no hay mucho volumen de negocios. No se ha registrado una caída de valores como podría esperarse en un escenario extremo como el actual, de falta de lluvias.

El mercado de carne ovina

En lanares el mayor interés es por cordero pesado. Se mantiene la preferencia por carcasas más livianas para oveja y cordero. El cordero mamón cotiza en US$ 4,02 y el pesado en US$ 4,23.

Hay una menor demanda desde el mercado chino por carne ovina, como empezó a verse ya desde el último trimestre del año pasado.

Mientras, fue cobrando mayor protagonismo Brasil, que después de las fiestas bajó notoriamente su demanda. Se espera una reactivación en las próximas semanas y que se reacomode el mercado.

La faena comenzó el año con buen nivel de actividad, con 22.310 animales y niveles comparativamente altos respecto a 2020 y 2021. Fueron 13.000 cabezas más que en el arranque del año anterior.

El precio de exportación para la carne ovina ha tenido un piso sostenido de US$ 5.000 desde fines de julio del año pasado. En la última semana con un valor de US$ 5.112, levemente abajo del promedio de las últimas cuatro semanas móviles, de US$ 5.370.